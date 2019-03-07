169 casos de violência contra a mulher durante o Carnaval no ES

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O Espírito Santo registrou 169 casos de violência contra mulher durante o Carnaval, dados computados de registros policiais ocorridos entre as 18 horas da última sexta-feira (01) até às 6 horas da quarta-feira de cinzas (6).

Os dados divulgados nesta quinta-feira (07) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, apontam ainda que neste período foram 94 pedidos de medidas protetivas solicitados à justiça, em virtude de mulheres ameaçadas de violência doméstica. Também foram presos em flagrante 70 homens acusados de violência contra a mulher e de crimes contra a dignidade sexual da mulher.

Do total de casos de violência contra mulher, 84 ocorrências envolveram lesão corporal, dez de estupro, 60 de ameaça, dois de tentativa de feminicídio, nove descumprimentos de medidas protetivas e quatro casos de importunação sexual. A Secretaria de Estado de Segurança Pública explica que essas 169 ocorrências estão relacionadas diretamente a crimes praticados neste período e não ao numero de pessoas investigadas. Isso porque, uma mesma pessoa acusada de praticar violência pode responder a mais de um crime.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Roberto Sá, reforça que as mulheres vítimas de violência devem vencer o medo e denunciar os casos à polícia.

"Denunciem, acreditem. Ao menor sinal de que essa confiança foi perdida e de que pode haver uma agressão física, já nas agressões verbais, tomem suas providências de afastamento e a Polícia está à disposição para fazer o registro e para solicitar as medidas protetivas".

O delegado-geral da Polícia Civil, Darcy Arruda, declarou que os números chamam a atenção, mas aparecem mais em razão de que anteriormente eram subnotificados. “Os números poderiam estar escondidos. A imprensa ajudou muito também, dizendo o ‘Não é Não!’. A mulher está tendo maior confiança, entendendo o papel que tem que denunciar, não pode se calar e guardar para ela. Os números estão aí”, declarou.