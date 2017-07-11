16% dos presos em penitenciária já deveriam ter saído da prisão

As unidades do Complexo de Xuri, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Um levantamento divulgado pelo Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública do Espírito Santo apontou que 16% dos presos da Penitenciária Estadual de Vila Velha II já deveriam ter deixado o regime fechado, mas continuam cumprindo pena.

Your browser does not support the audio element. 16 por cento dos presos em penitenciária já deveriam ter saído da prisão

Segundo a Defensoria, no total, 138 encarcerados teriam direitos de execução de progressão de pena, mas permanecem no presídio, alimentando a superlotação. Com capacidade para 648 presos, a unidade tem hoje 1149 detentos.

O levantamento, feito com base em dados do sistema de gerenciamento da população carcerária, faz parte do projeto "Dentro dos Limites: Uma Execução Penal sem Excessos". Durante os atendimentos no presídio, foram apresentadas petições de progressão de regime ou livramento condicional.

A defensora pública Roberta Ferraz explica que o objetivo do projeto é justamente acelerar o processo de saída desses presos que estão em situação irregular nos presídios.

"Hoje tem poucos defensores para tantas áreas. Resolvemos criar esse projeto para tentar efetivar o direitos das pessoas que estão dentro das unidades prisionais para que nenhuma delas fiquem um dia a mais do que devem ficar dentro do respectivo regime. Que não tenha um excesso", explicou.

Titular da Oitava Vara criminal de Vila Velha, o juiz Daniel Peçanha questiona o resultado e diz que alguns desses presos tiveram outras condenações ou outras prisões preventivas decretadas pela Justiça. Entretanto, ele aponta as dificuldades operacionais do poder Judiciário para atender os pedidos dos presos diante do baixo número de juízes e defensores no Espírito Santo.

"O Núcleo de Execução Penal (da Defensoria) tem sete defensores para tomar conta do sistema fechado e semiaberto da Grande Vitória. Será que isso é suficiente? Quando a gente pega o número de juízes também: nós somos aqui no sistema fechado e semiaberto da Grande Vitória, nós somos em três juízes. Então certamente um maior número de pessoas ajudaria, mas a gente sabe que isso fica bem inviável financeira falando para o Estado", completa.