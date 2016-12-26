150 policiais reforçam segurança nas praias de Guarapari

Guarapari, cidade capixaba que tradicionalmente recebe o maior número de turistas na alta temporada, já está com o reforço de 150 policiais atuando nas praias. O responsável pela operação no município, Tenente-coronel Ronaldo Mutz, explicou que o efetivo pode variar de acordo com a demanda ao longo do verão.

A polícia também está preparada para orientar os turistas em relação aos cuidados necessários para reduzir as chances de serem vítimas de roubos. “São crimes de oportunidade, em que o bandido está disposto a praticar o delito e verificam que a vitima está displicente com smartphones ou joias, por exemplo, o que facilita a ação desses indivíduos”, alerta Mutz.

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