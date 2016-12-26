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OPERAÇÃO VERÃO

150 policiais reforçam segurança nas praias de Guarapari

A polícia também está preparada para orientar os turistas em relação aos cuidados necessários para reduzir as chances de serem vítimas de roubos

Publicado em 26 de Dezembro de 2016 às 13:34

Publicado em 

26 dez 2016 às 13:34
Guarapari, cidade capixaba que tradicionalmente recebe o maior número de turistas na alta temporada, já está com o reforço de 150 policiais atuando nas praias. O responsável pela operação no município, Tenente-coronel Ronaldo Mutz, explicou que o efetivo pode variar de acordo com a demanda ao longo do verão. 
A polícia também está preparada para orientar os turistas em relação aos cuidados necessários para reduzir as chances de serem vítimas de roubos. “São crimes de oportunidade, em que o bandido está disposto a praticar o delito e verificam que a vitima está displicente com smartphones ou joias, por exemplo, o que facilita a ação desses indivíduos”, alerta Mutz.
150 policiais reforçam segurança nas prais de Guarapari
Também foi inaugurado nesta segunda-feira (26) o Destacamento Policial na região norte de Guarapari, que vai abranger diversos bairros, entre eles Village do Sol, Recanto da Sereia e Ulé. A expectativa é que a implantação do posto reduza o tempo de resposta às ocorrências. O novo Destacamento usa a estrutura do Batalhão de Trânsito às margens da Rodovia do Sol.

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