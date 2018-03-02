150 homens indiciados após engravidarem menores no ES em 2017

Muitas dessas meninas com menos de 14 anos se consideram casadas com o pai do menino Dr. Francisco Zaganeli, criador do projeto Mãe Adolescente

As palavras ditas pelo pediatra Francisco Zaganelli refletem parte de uma realidade que ele se acostumou a ver no Hospital Universitário, em Vitória. Durantes os muitos anos dedicados a cuidar da gravidez de adolescentes, não foram poucas as vezes que ele viu meninas menores de 14 anos esperando por um bebê. O caso mais precoce que ele atendeu até hoje foi de uma menina de 11 anos.

Médico e professor Francisco Luiz Zaganelli Crédito: Eduardo Dias

O que muita gente não sabe, ou finge não saber, é que qualquer relação sexual com menores de 14 anos é considerada crime e os autores podem ser indiciados por estupro. No entanto, entre 2016 e 2017, o Espírito Santo registrou mais de 700 partos de meninas menores de 14 anos.

Em um cenário ideal do cumprimento da lei, todos os homens responsáveis por engravidar essas adolescentes deveriam ser indiciados pelo crime de estupro de vulnerável, mesmo alegando que houve o consentimento da vítima para a prática de sexo.

Em relação a isso, o delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, esclarece que um possível consentimento não serve de argumento nesses casos.

"Qualquer contato sexual com uma criança ou com uma adolescente menor de 14 anos caracteriza o crime de estupro de vulnerável. É importante ressaltar que esse crime tem uma pena de 8 a 15 anos de reclusão", disse o delegado.

Delegado Lorenzo Pazolini Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ

Só no ano passado, de acordo com números da DPCA, 150 homens foram indiciados pelo crime de estupro por engravidar menores de 14 anos na Grande Vitória. Já neste ano, uma menina de 13 anos engravidou após ser estuprada pelo porteiro da escola onde ela estuda, em Vitória.

“É um número bastante elevado, não há dúvidas nenhuma disso, por isso nós temos cada vez mais investigado, prendido esses autores e levado até a Justiça para julgamento”, concluiu Pazolini.

O delegado também ressaltou que não são raros os casos em que menores de 14 engravidam, mas que os familiares acabam optando por não fazer nenhuma denúncia. No entanto, Pazolini afirmou que os profissionais responsáveis pelo atendimento médico das adolescentes precisam comunicar aos conselhos tutelares e às autoridades policiais sobre a existência do crime.

Quando a menina está grávida esquecem do menino (pai), mas a responsabilidade dele no papel de pai tem que ser fortalecida (...) Isso tudo se ele continuar sendo parceiro da menina ou não Luciana Phebo, pediatra

Caso o autor do ato sexual com uma menor de 14 anos também seja menor de idade, ele responderá por ato infracional, ficando sujeito a uma medida socioeducativa, na Vara da Infância e Juventude, e também a sanções do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em relação às grávidas entre 15 e 19 anos, a pediatra Luciana Phebo destaca que é importante traçar medidas para que o pai seja uma presença contínua no desenvolvimento do bebê. Principalmente quando o pai também é um adolescente.

"Quando a menina está grávida esquecem do menino (pai), mas a responsabilidade dele no papel de pai tem que ser fortalecida. É preciso que ele participe do pré-natal, que ele e ela possam participar de um parto respeitoso para a mãe e para o bebê, que ele tenha informações do desenvolvimento da criança. Isso tudo se ele continuar sendo parceiro da menina ou não", opinou e pediatra.

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL - EDUARDO DIAS - GRAVIDEZ - MATÉRIA 03 - 4.35s - 07-03-2018