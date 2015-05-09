15 mil pessoas vacinadas no Dia D contra a gripe em Vitória

Esse fim de semana foi reservado para um cuidado especial com a saúde. Durante todo sábado (09), os postos de saúde da Grande Vitória receberam crianças, gestantes e idosos para imunização contra a gripe. Na Capital, a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) é vacinar 15 mil pessoas somente no Dia D da campanha. A vacinação contra a gripe vai até o dia 22 de maio.A vacina protege contra três tipos de vírus. A aposentada Suely Eliza, que sofre com asma, contra que depois que começou a tomar a vacina as crises diminuíram. Ela foi a Unidade de Saúde de Maria Ortiz neste sábado se imunizar. “É muito boa a vacina. Sou asmática e depois que comecei a tomá-la a asma está mais fraca. Quando tenho crise só com a bombinha melhoro”, disse à Rádio CBN. A aposentada Mafalda Corteletti, 73 anos, também já se protegeu contra a gripe. Ela diz que faz questão de manter o calendário de vacinação em dia para não ficar doente. “Depois que comecei a tomar a vacina nunca mais gripei. Gosto de estar com as minhas vacinas todas em dia”, afirmou. A gerente de Vigilância e Saúde de Vitória, Arlete Frank Dutra, conta que a meta da Semus é vacinar mais de 85 mil pessoas até o final da campanha e o 'Dia D ' é de extrema importância para que a meta seja atingida.“É importante que tenhamos um dia de mobilização para a população que tem dificuldade de ir até a unidade de saúde durante a semana, no horário de expediente. É uma oportunidade para que a pessoa tenha o acesso facilitado à vacinação nesse dia”. A gerente explica que a vacina só é contra indicada para pessoas com alergia a ovo e ressalta que é muito importante que as pessoas se protejam para evitar complicações decorrentes da gripe. “A cada ano a vacina da gripe é diferente. Hoje não é a mesma vacina que foi aplicada no ano passado. Por isso, é importante que o público-alvo tome a vacina”, disse. O público-alvo da campanha é gestantes e mães que tiveram bebês nos últimos 45 dias, idosos, crianças de seis meses a cinco anos, pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde e do sistema prisional e detentos.