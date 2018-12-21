13° salário: R$ 650 milhões injetados no comércio capixaba

Segunda parcela do 13° salário tem que ser paga até o dia 20 de dezembro Crédito: Thinkstock/Thinkstock

O pagamento da segunda parcela do 13º salário trouxe um alívio muito grande para trabalhadores e também para o comércio capixaba.

A Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) estima que R$ 650 milhões provenientes da última parcela do 13º salário devem ser utilizados no comércio ainda em dezembro, o que representa 46% do valor total pago aos trabalhadores do Estado.

Your browser does not support the audio element. 13 salário - 650 milhões de reais injetados no comércio capixaba

Apesar do levantamento, ainda tem muita gente com receio de gastar com compras de Natal, como a reportagem constatou conversando com clientes na região de Laranjeiras, na Serra. A cozinheira Arminda Moreira disse que prefere poupar esse dinheiro porque tem medo de se enrolar com as dívidas. "Penso primeiro antes de comprar mais coisas para não ter que usar o 13° e ainda ficar no vermelho", comentou.

A cozinheira Arminda Moreira disse que prefere poupar o 13° salário Crédito: Caíque Verli

Mas nem todo mundo vai conseguir poupar. Thaislayne Cristina Roberta, que é assistente comercial, contou que usa esse dinheiro mesmo é para pagar as contas atrasadas. "O 13° ajuda muito porque eu sou muito gastadeira. E com a crise, parece que você cada vez mais tem dívida. Acho que é coisa de brasileiro", brinca a moradora da Serra.

A estimativa divulgada pela Federação do Comércio indica que pelo menos 23% dos valores de 13° pagos aos capixabas serão usados para isso mesmo, acabar ou pelo menos reduzir aquela bola de neve de dívidas que se formou ao longo do ano. Isso, no entanto, não acaba com o otimismo do setor.

O vice-presidente da Fecomércio, Aurélio Cardoso, diz que os empresários esperam por um bom desempenho e que acreditam que o ano que vem também vai ser melhor, inclusive em aproveitar a mão de obra que hoje é temporários em empregos fixos. "A gente tem alguns fatores que vão ajudar a esse crescimento se concretizar. A gente tem uma perspectiva de um horizonte novo a partir do ano que vem. A gente vê, no novo governo, a intenção de facilitar a abertura de novos negócios", analisou.