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13,8 mil contribuintes do ES estão malha fina do Imposto de Renda

Quem está com inconsistências na declaração pode chegar pendências no site da Receita Federal. Sistema permite que pessoa verifique como está a situação de sua declaração e faça correções

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 14:47

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

11 dez 2019 às 14:47
Receita Federal Crédito: Arquivo/Agência Brasil
A data limite para a declaração do Imposto de Renda acabou há mais de sete meses, mas ainda há 13,8 mil capixabas na malha fina. A Receita Federal diz que a maioria dos casos é de omissão de rendimentos de titular e de seus dependentes. Também há grande incidência de despesas médicas elevadas.
13.8 mil contribuintes do ES estão malha fina do Imposto de Renda
O auditor fiscal e delegado-adjunto da Receita Federal no ES, Ivon Pontes Schayder, afirma que é importante que os contribuintes verifiquem se estão nessa lista. “Orientamos que pesquisem no site da Receita Federal o que diz o extrato de suas declarações. Caso verifiquem erros ou divergências, retifiquem duas declarações.”
Confira clicando aqui.
Desde maio, está disponível no sistema da Receita Federal a consulta para o contribuinte saber a situação da declaração: se ela está na malha fina ou se o valor a restituir está liberado.
Caso o contribuinte identifique no sistema e-CAC que está na malha fina, ele pode fazer a correção na declaração antes de ser notificado pela Receita. O prazo para fazer as retificações é de um ano.
Se não houver erro na declaração, e a pessoa tiver todos os documentos comprobatórios de suas atividades, basta aguardar intimação oficial do Fisco ou agendar pela internet o atendimento numa unidade da Receita Federal, a fim de apresentar esses documentos e antecipar a análise de sua declaração.
ÚLTIMO LOTE
Nesta segunda-feira (9), foi liberada a consulta ao sétimo e último lote de restituição do IRPF (Imposto sobre a Renda da Pessoa Física) de 2019.
Para acessar o extrato da declaração, é preciso usar o código de acesso gerado na própria página ou um certificado digital emitido por uma autoridade habilitada. Esse lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário para 320.606 contribuintes será realizado no dia 16 de dezembro, totalizando o valor de R$ 700 milhões em todo o país.

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