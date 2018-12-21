128 mil pessoas vão fechar o ano no vermelho só na capital

Consumidores precisam estar atentos às contas para não aumentar as dívidas Crédito: Pixabay

Se por um lado o final do ano é um período de comemoração, por outro tem muita gente em Vitória que está preocupada com as contas. Mais de 128 mil moradores da capital vão fechar o ano no vermelho. Esse é o último dado divulgado pelo Serasa sobre o número de endividados de Vitória.

Dezembro é um mês convidativo para gastar mais, presentear e se presentear, mas pode ser uma boa época também para acertar essas contas com o auxílio do 13°, como destaca o gerente do Serasa Consumidor, Matheus Moura.

"O primeiro problema da dívida é que ela é um impeditivo para você ter crédito e a gente sabe o quanto somos dependente de crédito. Então, o 13° é uma excelente oportunidade porque ele te dar o poder de barganha. Você tem o dinheiro à vista e pode fazer uma proposta para a empresa", aconselha.

E mesmo que sobre um pouco de dinheiro depois de quitar as dívidas, Matheus orienta que o consumidor planeje o pagamento das contas de janeiro antes de gastar nas compras.

"Importante lembrar que o 13° vem, mas também aparece material escolar, IPTU, IPVA, uma série de coisas que a gente sabe vem no começo do ano. Então, é muito importante se planejar", alerta.

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