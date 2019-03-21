100% do esgoto tratado na Grande Vitória somente em 2030

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), estima que, até o ano de 2030, todo o esgoto despejado pelos imóveis da Grande Vitória seja coletado e tratado. A declaração do governador foi dada nesta quinta-feira (21), durante cerimônia para a assinatura de um convênio entre a Prefeitura de Vitória e Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). O acordo prevê que 100% do esgoto da capital capixaba será coletado e tratado até 2025.

Para isso, estima-se um investimento de quase R$ 362 milhões em obras. As intervenções serão feitas na rede de esgoto e no sistema de abastecimento de água. Na avaliação do Governador, a Serra será a primeira cidade da Grande Vitória com a universalização do tratamento de esgoto concluída. O plano de ações do governo para o saneamento básico na Serra, Cariacica e Vila Velha está previsto para ser detalhado em um evento nesta sexta-feira, dia Mundial da Água.

"Serra até 2023 e Vitória até 2025. Em Vila Velha, eu acredito que em torno de 2030, Cariacica e Viana também. Em Viana será antes, mas em Cariacica em acho que até 2030 a gente consegue universalizar", disse o governador.

O prefeito da Vitória, Luciano Rezende, afirmou que é importante que todas as cidades da Região Metropolitana tenham um sistema de coleta de esgoto completo, para não prejudicar as águas que banham a Capital.