10 municípios capixabas concentram mais de 70% dos homicídios no ES

Polícia observa a perícia em cena de assassinato no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha: Estado registrou média de três homicídios por dia no ano passado Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | GZ

Dez municípios capixabas concentraram 74% dos homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, registrados em todo o Espírito Santo, entre os anos de 2015 e 2018. Os dados fazem parte de um estudo que acaba de ser concluído pelo Instituto Jones dos Santos Neves e que servirá de base para a redistribuição das forças policiais no Estado.

Your browser does not support the audio element. 10 municípios capixabas concentram mais de 70 por cento dos homicídios no ES

Estas cidades passarão a ser divididas em 43 territórios de atuação, resultando em uma mudança de enfrentamento das polícias em 140 bairros considerados com maior risco social. A força-tarefa para diminuir os índices criminais também contará com atuação da Secretaria de Estado da Justiça e do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Durante o período avaliado, ou seja, entre 2015 e 2018, o Estado registrou 4.988 homicídios dolosos. O que significa que as cidades destacadas concentram 3.691 homicídios.

O município de Vitória, por exemplo, terá um reforço de atuação das polícias em 25 bairros. Em Vila Velha serão 31 bairros. Na Serra o foco envolverá 22 bairros e em Cariacica, 19. Nas cidades do interior, Colatina possui o maior número de bairros violentos, com 12, seguido de Aracruz com oito.

Essas estratégias de atuação fazem parte da política de segurança do Estado Presente, programa que foi retomado pela atual gestão de Renato Casagrande (PSB) e apresentado na manhã desta segunda-feira (18), no Palácio da Fonte Grande, em Vitória.

A primeira mudança estrutural na organização das forças de segurança começa com uma divisão do Estado em Regiões Integradas de Segurança Pública. Serão as regiões Metropolitana, Sul, Norte, Noroeste e Serra.

O secretário de Planejamento, Álvaro Duboc, destacou a meta na redução dos homicídios. "Para esse período de gestão, nós vamos trabalhar com o decreto do Governo Federal, do Plano Nacional de Redução de Violência Letal, que estima uma redução de 3% a cada ano", explicou Duboc.

Dentro da divisão regional, existirão 20 Áreas Integradas de Segurança Pública, onde já funcionam os batalhões da Polícia Militar. Cada uma dessas áreas será gerenciada por um oficial da Polícia Militar e um delegado da Polícia Civil. Toda a produtividade de cada uma dessas divisões será avaliada em reuniões mensais com o governador.

De acordo com dados apresentados pelo Governo, o atual efetivo da Polícia Militar é de 8.374 policiais, enquanto a Polícia Civil conta com 2.195 agentes. Na avaliação do governador Renato Casagrande, esse contingente não é o ideal. Os quadros das duas corporações terão reforço nos próximos meses, uma vez que o concurso da PM está em andamento e a primeira fase do concurso da Polícia Civil acontece em março.

TERRITÓRIOS DO ESTADO PRESENTE

Cariacica: 5 territórios/19 bairros

Serra: 5 territórios/22 bairros

Vitória: 5 territórios/25 bairros

Vila Velha: 4 territórios/31 bairros

Guarapari: 3 territórios/4 bairros

Linhares: 3 territórios/7 bairros

São Mateus: 6 territórios/6 bairros

Cachoeiro de Itapemirim: 4 territórios/6 bairros

Aracruz: 5 territórios/8 bairros