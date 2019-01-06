1ª missa: Dom Dario defende o combate à intolerância e ao preconceito

Dom Dario celebra primeira missa como arcebispo da Arquidiocese de Vitória, com direito a procissão e missa no bairro São Benedito Crédito: Fernando Madeira

Pedidos pelo fim da violência, preconceito e intolerância, além da atenção dos governantes com regiões de periferias do Espírito Santo, ecoaram pelas ruas de Itararé e São Benedito, bairros de Vitória, na manhã deste domingo (06). Essas mensagens marcaram a procissão e primeira missa realizada pelo arcebispo Dom Dario Campos à frente da Arquidiocese de Vitória após sua posse. O local escolhido para o evento foi a quadra do Serviço de Engajamento Comunitário (Secri), no alto de São Benedito, que reuniu mais de mil e trezentas pessoas.

Durante sua fala na homilia, Dom Dario defendeu maior diálogo na sociedade e o combate à intolerância. "Não podemos deixar nenhum irmão na exclusão pelo preconceito, intolerância, miséria, fome e violência", defendeu. Sobre a escolha de São Benedito, região do Bairro da Penha, para o local de sua primeira missa ele destacou que é necessário que a Igreja saia dos centros e se aproxime das periferias. Durante a homilia também destacou o local enquanto uma "região tão sofrida, marcada pelo preconceito e pela criminalização".

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Ainda assim, segundo Dom Dario, é necessário que os fiéis mantenham a esperança "em tempos novos, vida nova, esperança nova e estrela nova brilhando no horizonte".

Esse destaque para a parcela mais pobre acompanha o arcebispo desde sua posse, na Catedral, neste sábado (05). E voltou a dar ênfase à ausência do poder público nas regiões de maior vulnerabilidade social. "Muitas vezes também nós temos que baixar a cabeça, fechar os olhos e pedir perdão pelo descaso do poder público. Homens e mulheres que nós votamos, demos o nosso voto na confiança para que eles fizessem alguma coisa, não fizeram", declarou.

FOLIA

Antes da realização da missa, uma procissão com centenas de pessoas tomou conta das ruas entre Itararé e São Benedito. Participaram fiéis que vieram de cidades da Grande Vitória e integrantes da Folia de Reis da comunidade de São Benedito e São Miguel. A programação começou cedo. O arcebispo chegou à Comunidade Matriz de Itararé por volta de 7h40 e, já abordado pelas pessoas, conversava em tom bem-humorado, além de ser "tietado" para selfies.

Procissão e missa no bairro São Benedito, na manhã deste domingo Crédito: Fernando Madeira

E nem mesmo o forte calor, com temperatura acima dos 30º em Vitória, impediu os fiéis de seguirem caminhando com festejos de Reis um percusso com cerca de um quilômetro - da Comunidade Matriz de Itararé até a quadra em São Benedito. O percurso foi feito em quase 60 minutos e com distribuição de garrafinhas de água. Das varandas e janelas, moradores da região também acompanharam a procissão.

Durante a caminhada, becos e vielas da região foram tomados de cores, música e os fiéis demonstravam satisfação em acompanhar as festividade do Dia de Reis, comemorado pela Igreja Católica neste 6 de janeiro. No local, durante a missa, foi possível perceber a presença de policiais militares na área da quadra.

SINAIS

Dom Dario Campos acompanhou a procissão no meio de povo e estava cercado de outros religiosos, entre eles o padre Kelder Brandão, pároco da Paróquia de Santa Tereza de Calcutá, que abrande a região do Bairro da Penha. Para Brandão, a escolha da região para a primeira missa de Dom Dario foi simbólica. "A gente vê como sinal de esperança para Arquidiocese porque é a primeira atividade litúrgica e pastoral do novo arcebispo, dando um sinal do que ele quer para a Arquidiocese e uma estreita comunhão com as diretrizes pastorais e políticas do Papa Francisco", explicou.

Padre Kelder também defendeu que as comunidades precisam ser um porto seguro em meio ao cenário de intolerância que existe no país. Segundo ele, não é possível que um católico defenda, por exemplo, pena de morte, tortura e comercialização de armas.

AUTORIDADES

A celebração na quadra em São Benedito também foi acompanhada por autoridades políticas, como o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, e o secretário estadual de Controle e Transparência, Edmar Camata. Para o prefeito Luciano Rezende, a realização da missa no local traz um simbolismo e defendeu atuação conjunta do poder público e Igreja na melhoria das demandas sociais.

"Todos nós estamos mandando vários sinais e primeiro, é que é muito importante, o trabalho comunitário e da igreja junto ao poder público. A posse de Dom Dario é um momento de alegria muito grande", destacou.