É verdade que exigir a nota fiscal pode baratear a gasolina?

Após o aumento do imposto Pis/Cofins que incide sobre os combustíveis, muitas mensagens de texto e áudio têm sido compartilhadas pelas redes sociais com a afirmação de que a exigência em massa da nota ou cupom fiscal nos postos de gasolina o preço será reduzido. Isso porque os donos de postos “pressionariam” as distribuidoras com a quantidade de impostos que teriam que pagar.

Em uma das mensagens, em áudio, o autor diz que é motorista de Uber e encontrou um membro da direção da Petrobras que passou a informação para ele. “Ele falou que se todo mundo fizer isso o combustível ‘baixa de preço’. Vamos forçar os postos, eles não vão aguentar”, diz.

Mas será que a informação é verdadeira? A reportagem da CBN Vitória constatou que não é. Isso porque, segundo a Petrobras e o Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES), os principais impostos no combustível, ICMS, Pis/Cofins e Cide, são recolhidos em etapas anteriores da cadeia produtiva - nas refinarias, nas importadoras, nas usinas e nas distribuidoras. Ou seja, os postos apenas repassam esses impostos aos consumidores finais.

Nos estabelecimentos, motoristas acreditam nessa possibilidade. “Geralmente eu peço a nota porque ‘dizem’ que quando pedimos eles (postos) têm que pagar um imposto sobre aquela nota”, acredita o motorista Jonathan Boechat, de 23 anos. “É uma forma ilícita de ganhar dinheiro, porque quando você não cobra, eles não pagam imposto”, indagou o encarregado de logística Thiago Sabino, de 34 anos.

Your browser does not support the audio element. É verdade que exigir nota fiscal pode baratear a gasolina

O marceneiro José Cláudio Rodrigues, de 52 anos, questiona o porquê de alguns postos não entregarem a nota fiscal. Ele não sabia se a informação que circula pela internet era verdadeira, mas desconfia de situações vividas por ele. “Tinha que ser automaticamente, mesmo se você não pedir. Mas, em alguns casos, mesmo quando eu peço eles demoram a trazer e às vezes não trazem a nota fiscal”, declara.

O gerente de fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), Bruno Aguilar, diz que, mesmo os impostos sendo cobrados antes, é necessário pedir sempre a nota do consumidor, para garantir que eles foram recolhidos na cadeia produtiva e que não aconteçam fraudes. “O consumidor tem que exigir essa emissão do cupom fiscal, é direito dele. Ele vai assegurar o recolhimento, evitar uma prática de concorrência desleal e evitar adulteração de combustível”, explica.