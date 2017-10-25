Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CIDADES

À uma semana de Finados, prefeituras começam a limpar cemitérios

No cemitério de Maruípe, em Vitória, a reportagem da CBN Vitória presenciou muito mato

Publicado em 25 de Outubro de 2017 às 14:48

Publicado em 

25 out 2017 às 14:48
Faltando praticamente uma semana para o feriado de Finados, muitos dos cemitérios da Grande Vitória ainda estão em más condições de visitas e as prefeituras afirmam que já começaram os trabalhos de limpeza. Todos os órgãos disseram que existe manutenção periódica.
No cemitério de Maruípe, em Vitória, a reportagem da CBN Vitória presenciou muito mato. Em alguns momentos era até difícil ver as lápides. Equipes da prefeitura estavam no local pela parte da manhã realizando a limpeza.
Apesar da situação, o gerente de manutenção da prefeitura de Vitória, Franz Rupert Cordeiro, garante que a manutenção é feita regularmente, mas a área do cemitério é grande e o mato cresce rápido com a chuva.
A atenção, segundo a prefeitura, também é dada ao Cemitério de Santo Antônio, onde também há reclamações de vandalismo. Nos dois cemitérios foram mais de 15 mil visitantes no ano passado.
Em Vila Velha, no cemitério de Santa Inês, a situação é de abandono em muitas das lápides e sepulturas. Há lajes quebradas, túmulos visivelmente abandonadas e até lixo em alguns pontos.
A prefeitura disse que a manutenção acontece, mas admite que os seis cemitérios da cidade ficaram abandonados durante muito tempo. Segundo a secretária municipal de serviços urbanos, Marizete de Oliveira Silva, os portões serão recolocados e haverá manutenção nos muros para evitar invasões e vandalismo. “É necessário (o cadastro) para fazer a manutenção dos túmulos e sepulturas e para organizarmos e fazermos um projeto de engenharia para criar mais vagas nos cemitérios”, explica.
A secretária acrescenta ainda que os parentes começarão a ser recadastrados até o final do ano, já que a manutenção das sepulturas é de responsabilidade deles.
Em Cariacica, a prefeitura afirma que já fez esse cadastro em Cariacica Sede e Cruzeiro do Sul. A ação será estendida a outros cemitérios. A prefeitura também garantiu a manutenção para o dia de Finados.
Já na Serra, a prefeitura disse que já iniciou a preparação dos cemitérios públicos para o feriado, mas acrescentou que a limpeza é semanal. Mais de 50 mil pessoas são esperadas nos seis cemitérios da Serra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados