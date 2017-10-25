À uma semana de Finados, prefeituras começam a limpar cemitérios

Faltando praticamente uma semana para o feriado de Finados, muitos dos cemitérios da Grande Vitória ainda estão em más condições de visitas e as prefeituras afirmam que já começaram os trabalhos de limpeza. Todos os órgãos disseram que existe manutenção periódica.

No cemitério de Maruípe, em Vitória, a reportagem da CBN Vitória presenciou muito mato. Em alguns momentos era até difícil ver as lápides. Equipes da prefeitura estavam no local pela parte da manhã realizando a limpeza.

Apesar da situação, o gerente de manutenção da prefeitura de Vitória, Franz Rupert Cordeiro, garante que a manutenção é feita regularmente, mas a área do cemitério é grande e o mato cresce rápido com a chuva.

A atenção, segundo a prefeitura, também é dada ao Cemitério de Santo Antônio, onde também há reclamações de vandalismo. Nos dois cemitérios foram mais de 15 mil visitantes no ano passado.

Em Vila Velha, no cemitério de Santa Inês, a situação é de abandono em muitas das lápides e sepulturas. Há lajes quebradas, túmulos visivelmente abandonadas e até lixo em alguns pontos.

A prefeitura disse que a manutenção acontece, mas admite que os seis cemitérios da cidade ficaram abandonados durante muito tempo. Segundo a secretária municipal de serviços urbanos, Marizete de Oliveira Silva, os portões serão recolocados e haverá manutenção nos muros para evitar invasões e vandalismo. “É necessário (o cadastro) para fazer a manutenção dos túmulos e sepulturas e para organizarmos e fazermos um projeto de engenharia para criar mais vagas nos cemitérios”, explica.

A secretária acrescenta ainda que os parentes começarão a ser recadastrados até o final do ano, já que a manutenção das sepulturas é de responsabilidade deles.

Em Cariacica, a prefeitura afirma que já fez esse cadastro em Cariacica Sede e Cruzeiro do Sul. A ação será estendida a outros cemitérios. A prefeitura também garantiu a manutenção para o dia de Finados.