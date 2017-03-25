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Política

"É um movimento da democracia", afirma Colnago sobre desistência de Gilson Daniel pela presidência da Amunes

Vice-governador repercutiu decisão do ex-candidato na eleição da Associação dos Municípios. Prefeito de Viana diz que saiu da disputa por causa de ameaças que prefeitos que o apoiavam estavam sofrendo por parte de "agentes políticos do poder no Estado"

Publicado em 25 de Março de 2017 às 13:22

Publicado em 

25 mar 2017 às 13:22
O prefeito de Viana, Gilson Daniel (PV), desistiu de disputar com o prefeito de Linhares Guerino Zanon (PMDB), a presidência da Associação dos Municípios do Estado (Amunes). Em carta divulgada publicamente, Gilson Daniel informou que sai da disputa por causa de ameaças que prefeitos que o apoiavam estavam sofrendo de “agentes políticos do poder no Estado”. Nos bastidores, a desistência de Gilson teria relação com o Palácio Anchieta. Entretanto, o vice-governador César Colnago (PSDB), minimiza a situação.
É um movimento da democracia, afirma Colnago sobre desistência de Gilson Daniel pela presidência da Amunes
“O movimento da Amunes é de prefeitos. É político. Evidentemente, observamos movimentos querendo fazer a antecipação de processos do ano que vem (eleições em 2018). Vimos também que os prefeitos se organizaram e tomaram decisões”, afirmou à Rádio CBN.
Durante uma agenda de governo, neste fim de semana, Colnago destacou que as migrações que ocorreram com a entrada de Guerino na disputa da Amunes faz parte do processo democrático. Disse também que o Palácio Anchieta não interfere diretamente no processo. “Diretamente não. Os prefeitos têm relações com o Palácio Anchieta como tem com outros políticos, seja do parlamento estadual ou federal. Isso é um movimento da democracia”, justificou.
PT
Sobre o interesse do deputado federal Givaldo Vieira (PT), que os membros do partido rompam com o governo, conforme entrevista cedida ao jornal A Gazeta, o vice-governador não entrou em debate. O tucano afirmou que somente o governador Paulo Hartung (PMDB) pode decidir se o PT continua ou não a fazer parte do Executivo Estadual.

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