O prefeito de Viana, Gilson Daniel (PV), desistiu de disputar com o prefeito de Linhares Guerino Zanon (PMDB), a presidência da Associação dos Municípios do Estado (Amunes). Em carta divulgada publicamente, Gilson Daniel informou que sai da disputa por causa de ameaças que prefeitos que o apoiavam estavam sofrendo de “agentes políticos do poder no Estado”. Nos bastidores, a desistência de Gilson teria relação com o Palácio Anchieta. Entretanto, o vice-governador César Colnago (PSDB), minimiza a situação.

Your browser does not support the audio element. É um movimento da democracia, afirma Colnago sobre desistência de Gilson Daniel pela presidência da Amunes

“O movimento da Amunes é de prefeitos. É político. Evidentemente, observamos movimentos querendo fazer a antecipação de processos do ano que vem (eleições em 2018). Vimos também que os prefeitos se organizaram e tomaram decisões”, afirmou à Rádio CBN.

Durante uma agenda de governo, neste fim de semana, Colnago destacou que as migrações que ocorreram com a entrada de Guerino na disputa da Amunes faz parte do processo democrático. Disse também que o Palácio Anchieta não interfere diretamente no processo. “Diretamente não. Os prefeitos têm relações com o Palácio Anchieta como tem com outros políticos, seja do parlamento estadual ou federal. Isso é um movimento da democracia”, justificou.

PT