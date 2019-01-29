É um cenário com cheiro de morte, diz capixaba em Brumadinho

O capixaba Jorge Almeida (no canto à esquerda) e a equipe trabalhando como voluntários em Brumadinho Crédito: Divulgação facebook

O esforço para ajudar a população atingida pelo rompimento da barragem de Brumadinho , em Minas Gerais, passou a contar com o trabalho voluntário do capixaba Jorge Almeida, 34 anos. O publicitário capixaba de Nova Venécia é voluntário da ONG Remar Brasil. A instituição sem fins lucrativos tem uma ramificação chamada Remar SOS, que atende desabrigados, refugiados e vítimas de desastres naturais em todo mundo. Ele chegou no local do rompimento da barragem, do Córrego do Feijão, na manhã desta terça-feira (29). Ele conta que até o cheiro da região lembra as consequências da tragédia.

“É um cenário desolador, de muita tristeza, com cheiro de morte. Onde olhamos vemos lágrimas e preocupação, porque são muitos desaparecidos. Tem muitas pessoas precisando de ajuda na questão psicológica, social, pedagogos, assistentes sociais, são esses voluntários que Brumadinho precisa neste momento”, contou.

Jorge e o grupo de voluntários que está com ele conseguiram arrecadar 600 quilos de alimentos e 300 litros de água em supermercados de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Os alimentos foram entregues nesta terça. Muitas famílias estão isoladas, sem conseguir sair de suas casas por causa da lama, conforme explicou.

Jorge está em Brumadinho Crédito: Divulagação facebook

O capixaba contou que, por ser voluntário, conseguiu chegar um pouco mais próximo do local onde os bombeiros fazem o trabalho de resgate. “Eu cheguei a cerca de 20 metros da lama. Dali eu não pude passar porque naquele momento o Corpo de Bombeiros estava abrindo um veículo que eles encontraram na segunda. Eles estavam resgatando os corpos ali perto”.

Além da demora em conseguir localizar os mais de 200 desaparecidos, o publicitário conta que também há uma preocupação com doenças que a tragédia pode causar.

“As pessoas estão usando máscaras, estão todas com roupas de proteção porque o risco de infecção já é grande. É lama, esgoto, corpos em decomposição, animais foram sacrificados porque não conseguiram retirar da lama. De diversos pontos da comunidade é possível ver o rastro de destruição, pois é muito grande”, disse.

O capixaba conta que outra imagem marcante é o transporte dos corpos resgatados. “O que mais impressiona é que a todo momento o helicóptero passa com um corpo. Existe um saco amarrado no helicóptero. O corpo é retirado na igreja, onde está a base de operação do Corpo de Bombeiros. Vemos isso o tempo todo”, afirmou.