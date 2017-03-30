'Tudo o que for possível', diz Audifax sobre iniciativa privada em serviços públicos na Serra

A prefeitura da Serra anunciou que vai encaminhar ao Legislativo, na próxima segunda-feira (3), um projeto de lei para ampliar as Parcerias Público-Privadas (PPP). Na prática, o município pretende entregar à iniciativa privada serviços de diversas áreas, como Saúde, Educação e Segurança. Nas palavras do próprio prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), a intenção é fazer parcerias em “tudo o que for possível”.

Segundo o prefeito, a intenção é que, até o fim de 2017, ao menos uma grande PPP já esteja em funcionamento. Audifax Barcelos citou quatro hipóteses de parcerias que podem ser firmadas ainda neste ano: a duplicação do Parque da Cidade, a operação e administração do novo Hospital Infantil, a Rotatória do Hospital Dório Silva e a coleta e tratamento de lixo.

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O projeto de lei ainda será apreciado pela Câmara Municipal da Serra. A expectativa da prefeitura é que a lei seja aprovada ainda em abril para que o primeiro edital seja lançado já em maio, segundo o prefeito Audifax Barcelos, que espera ampliar significativamente as PPPs na Serra. “Vocês podiam perguntar: 'prefeito, o senhor pretende utilizar a PPP em que?'. Eu respondo: em tudo o que for possível”, disse em entrevista à imprensa, na tarde desta quinta-feira.

O consultor em governança corporativa Adriano Salvi comentou sobre vantagens e desvantagens das PPPs. De acordo com ele, o mecanismo pode ser muito benéfico para o poder público e para a população. “A vantagem da PPP para o parceiro público, obviamente, é a realização do investimento que ele não conseguiria realizar dada a limitação de recursos que ele tem”, destacou.

Por outro lado, ele afirma que os contratos precisam ser bem feitos para que não haja prejuízos. “Uma desvantagem de uma PPP que eu poderia dizer é, em tese, o caso de o contrato não ter o devido equilíbrio para ambas as partes, seja o ente público ou o privado”, apontou.

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