'Sessão relâmpago' aprova orçamento do Estado para 2017

Os deputados estaduais aprovaram o Orçamento do Estado 2017. Para que a Lei Orçamentária Anual (LOA) fosse votada na tarde desta segunda-feira (12), os parlamentares derrubaram a sessão ordinária e, em seguida, convocaram uma extraordinária. Em menos de 30 minutos, o orçamento foi aprovado, com apenas uma rejeição, do deputado Sérgio Majeski (PSDB), que criticou durante toda votação a pressa para aprovar a peça.

O valor do orçamento para o próximo ano será de R$ 16.192.127.881,00, 5% menor que o orçamento deste ano, estimado em R$ 17.050.865.636,00. O presidente da Comissão de Finanças e relator da matéria, Dary Pagung (PRP), destacou que o orçamento foi aprovado ainda nesta segunda para que mais projetos fossem apreciados antes do recesso parlamentar.

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“Foi um acordo dos 30 deputados para que possamos votar vários projetos nesta terça-feira que já estão em pauta, incluindo as contas do ex-governador Casagrande”, disse.

Durante a sessão, os deputados também rejeitaram 25 destaques de emenda, sendo 24 de Majeski e um do deputado Gilsinho Lopes (PR). Os destaques do deputado Majeski transferiram R$ 28 milhões em recursos como de publicidade e manutenção do Estádio Kleber Andrade para a pasta da Educação.

O deputado afirma que desde 2011 o Estado não estaria destinando os 25% da receita para Educação. Segundo ele, neste montante o governo inclui despesas com previdência social de ativos, inativos e pensionista, quando a lei só permite que seja incluído no orçamento da educação gastos previdenciários de ativos.

Majeski afirmou que vai tentar garantir na Justiça que os 25% da receita sejam destinados para Educação. “Vamos protocolar uma denúncia no Ministério Público Estadual, no Ministério Público de Contas e no MPF. Vamos também tentar uma liminar na Justiça”, afirmou.

O outro lado

Sobre a reclamação de Majeski, a Secretaria de Planejamento informou que o Espírito Santo, a exemplo de outros Estados do país, contabiliza despesas de previdência da mesma forma, e que essa contabilidade tem o respaldo do Tribunal de Contas, por meio de resolução em vigor.