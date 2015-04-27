Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

'O sistema de ônibus municipal está falido', afirma Luciano Rezende

Em uma hora de entrevista, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), respondeu a perguntas de ouvintes, internautas e jornalistas da Rede Gazeta no primeiro dia da série "Avaliação da Gestão"

Publicado em 27 de Abril de 2015 às 13:02

Publicado em 

27 abr 2015 às 13:02
Em uma hora de entrevista, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), respondeu a perguntas de ouvintes, internautas e jornalistas da Rede Gazeta no primeiro dia da série "Avaliação da Gestão", que receberá os prefeitos das sete principais cidades do Estado.  Durante a sabatina, o prefeito afirmou que o sistema de ônibus municipal "está falido". Rezende destacou que o atual modelo de transporte público precisa ser incorporado ao Transcol.
O chefe do Executivo de Vitória também falou sobre os índices de aprovação de seu governo, que chega à metade. Sobre os servidores públicos, adiantou: "Não haverá aumento para os servidores, mas pode haver reposição da inflação". Confira a íntegra da entrevista.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Prefeito Luciano Rezende - 27-04-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados