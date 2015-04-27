'O sistema de ônibus municipal está falido', afirma Luciano Rezende

Em uma hora de entrevista, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), respondeu a perguntas de ouvintes, internautas e jornalistas da Rede Gazeta no primeiro dia da série "Avaliação da Gestão", que receberá os prefeitos das sete principais cidades do Estado. Durante a sabatina, o prefeito afirmou que o sistema de ônibus municipal "está falido". Rezende destacou que o atual modelo de transporte público precisa ser incorporado ao Transcol.