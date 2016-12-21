É importante para os idosos se sentirem acolhidos no Natal, diz presidente do Asilo de Vitória

Em um país como o Brasil, em que a maior parte da população sustenta tradições cristãs, o Natal é um momento de aproximação entre as famílias e amigos e de compartilhar afeto. No entanto, muitas pessoas, como os idosos que vivem em asilos, acabam distantes da convivência familiar.

O presidente do Asilo dos Idosos de Vitória, João Ângelo Batista, afirma que é muito importante para os senhores e senhoras o contato com outras pessoas, principalmente em uma época como o Natal. Ele explica que as comemorações são momentos para fazer com que os idosos se sintam mais acolhidos.

“Nessas festas é que se congregam todos os esforços no sentido de dar uma alegria a eles. No Natal, principalmente, existe uma comemoração mais intensa. Eu acho que é o mínimo que se pode fazer para que eles se sintam como se estivessem em casa”, afirmou.

No último dia 17, o Asilo dos Idosos de Vitória promoveu uma festa de Natal para todos que vivem na instituição. Familiares, amigos ou pessoas sem qualquer relação com os velhinhos participaram da festa, levando presentes pedidos por eles e distribuindo, também, um pouco de carinho e de atenção.

Maria dos Anjos Martins, mais conhecida como Anjinha, tem 91 anos e é moradora do Asilo dos Idosos de Vitória. Ela conta que ficou muito feliz com a festa promovida na última semana. “A festa foi maravilhosa, boa demais. Eu fiquei muito feliz. Ganhei até alguns presentes”, disse dona Anjinha em entrevista à Rádio CBN Vitória.