É grave o estado de saúde de jovem atropelada em ponto de ônibus

A jovem Caroline Reis de Araújo, de 19 anos, que ficou gravemente ferida após ser atropelada em um ponto de ônibus da Avenida Américo Buaiz, em frente ao Shopping Vitória, na noite do último domingo (07), continua internada em estado grave. Segundo a mãe de Caroline, a doméstica Maria Aparecida Reis, a jovem está com três lesões no cérebro, teve a segunda vértebra da coluna lesionada, e quebrou os dois braços, a bacia, os dois fêmures e uma perna."Ela foi operada rapidamente no mesmo dia do acidente, porque ela teve coágulo no cérebro. Agora ela está com um aparelho que marca a pressão do cérebro porque não pode aumentar. Ela está em coma e em estado muito grave", comentou. A jovem é caixa em uma loja de departamento e estudante do terceiro período de ciências biológicas, segundo Maria Aparecida. "Minha filha é meu único tesouro nesta terra, fico aqui no hospital porque me sinto mais perto dela", contou. O acidente Testemunhas informaram que um carro desgovernado atingiu outros veículos e avançou sobre pessoas que estavam em um ponto de ônibus na Avenida Américo Buaiz, em frente ao Shopping Vitória, na noite do último domingo (07). Segundo a Guarda de Vitória, o acidente aconteceu no sentido Praia de Camburi e envolveu três carros e uma moto. Segundo o Ciodes, quatro pessoas ficaram feridas, sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o Cias Unimed e também para o Hospital São Lucas, sendo que uma delas estava em estado gravíssimo.Segundo informações de populares, o condutor de um veículo teria avançado o sinal vermelho atingindo uma pedestre na faixa, além de dois veículos que estavam na lateral da via e uma motocicleta. O motorista do automóvel foi encaminhado para Cias sob escolta policial.Motorista foi liberado Em seguida, o condutor do veículo que provocou o acidente foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória e autuado por lesão corporal culposa no trânsito, quando não intenção. O conduzido, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, realizou o teste etílico, indicando que não tinha consumido bebida alcoólica. Depois de pagar uma fiança no valor de R$3 mil reais, ele foi liberado pela Polícia.Com informações de Lara Rosado