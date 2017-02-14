'Força-tarefa vai investigar a participação de PMs em crimes', diz secretário de Segurança

Uma força-tarefa criada pelo Governo do Estado investiga a participação de policiais militares em crimes, como homicídios, assaltos e até queima de ônibus de transporte coletivo. É o que afirma o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia, que citou a investigação de "milícias radicais", durante entrevista coletiva realizada no início da tarde desta terça-feira (14).
Segundo o secretário, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos já soma mais de 30 denúncias de crimes que teriam sido praticados no Espírito Santo com suspeita da participação de PMs.
Força-tarefa vai investigar a participação de PMs em crimes, diz secretário
"Temos um pequeno núcleo de radicalização que tem apostado em ações e atentados contra a ordem pública, contra a segurança publica. Algumas ocorrências estão sendo investigadas por uma força-tarefa especial que foi criada e designada exatamente para investigar e punir a participação de policiais militares, ou quem quer que seja", diz Garcia.
O secretário afirma que a força-tarefa conta com apoio da Polícia Federal, Polícia Civil e colaboração da Força Nacional e Forças Armadas. Além de homicídios, também é investigada a participação de policiais militares em outros atos criminosos, garante o secretário.
A existência de "milícias radicais" não é descartada pelo secretário André Garcia, que destaca que também é investigada pelo grupo formado pelo governo. "Todos esses homicídios serão investigados. Se houver participação de policiais ou de milicianos, se é que esteja se formando milícias radicais, vamos descobrir", explica.