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Caos no Espírito Santo

'Força-tarefa vai investigar a participação de PMs em crimes', diz secretário de Segurança

André Garcia citou que investiga "milícias radicais". Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos já soma mais de 30 denúncias de crimes que teriam sido praticados no Espírito Santo com suspeita da participação de PMs

Publicado em 14 de Fevereiro de 2017 às 13:51

Publicado em 

14 fev 2017 às 13:51
Uma força-tarefa criada pelo Governo do Estado investiga a participação de policiais militares em crimes, como homicídios, assaltos e até queima de ônibus de transporte coletivo. É o que afirma o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia, que citou a investigação de "milícias radicais", durante entrevista coletiva realizada no início da tarde desta terça-feira (14).
Segundo o secretário, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos já soma mais de 30 denúncias de crimes que teriam sido praticados no Espírito Santo com suspeita da participação de PMs.
Força-tarefa vai investigar a participação de PMs em crimes, diz secretário
"Temos um pequeno núcleo de radicalização que tem apostado em ações e atentados contra a ordem pública, contra a segurança publica. Algumas ocorrências estão sendo investigadas por uma força-tarefa especial que foi criada e designada exatamente para investigar e punir a participação de policiais militares, ou quem quer que seja", diz Garcia.
O secretário afirma que a força-tarefa conta com apoio da Polícia Federal, Polícia Civil e colaboração da Força Nacional e Forças Armadas. Além de homicídios, também é investigada a participação de policiais militares em outros atos criminosos, garante o secretário.
A existência de "milícias radicais" não é descartada pelo secretário André Garcia, que destaca que também é investigada pelo grupo formado pelo governo. "Todos esses homicídios serão investigados. Se houver participação de policiais ou de milicianos, se é que esteja se formando milícias radicais, vamos descobrir", explica.

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