'Armadilhas' ajudam a monitorar mosquitos da dengue em tempo real

O Espírito Santo vai implementar um sistema de monitoramento em tempo real da infestação do mosquito Aedes aegypti em todos os municípios capixabas até o fim de fevereiro. O sistema consiste na instalação de “armadilhas” que vão capturar os insetos. Após isso, os agentes de saúde vão poder avaliar instantaneamente quais regiões possuem infestação.

Atualmente, esses dados são obtidos somente de dois a quatro meses depois da coleta do material. Com o novo modelo, o mapa de infestação de Aedes aegypti é feito em tempo real, assim que os agentes de saúde municipais inserem os dados em um sistema por meio de smartphones.

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Os testes feitos com os mosquitos também vão identificar, em até sete dias, se há algum tipo de vírus circulando nas regiões onde forem encontradas infestações. Hoje, os mapas de circulação viral demoram entre um e dois meses para ficarem prontos.

O secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, avalia que essa agilidade é o principal benefício do sistema que será implantado no Estado. “Nós vamos poder saber, com quatro a oito semanas antes de atingir as pessoas, que em algum local existe uma infestação e que aquilo é uma ameaça para o ser humano”, disse.

Pioneiro

O Espírito Santo será o primeiro Estado a adotar esse sistema em todos os municípios. O método foi desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais e será oferecido por uma empresa. O custo total da implantação é de R$ 3,2 milhões.