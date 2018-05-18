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Opinião

Escândalo do computador

Programa de computador caro e sem utilidade comprado pelo INSS mostra como funciona o esquema de corrupção em órgãos públicos

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 20:19

Públicado em 

18 mai 2018 às 20:19

Colunista

Acompra de um caríssimo programa de computador por R$ 8,8 milhões, feita sem concorrência pelo INSS a uma pequena firma instalada em uma distribuidora de bebidas, mostra o ponto a que chega a desfaçatez para desviar o dinheiro do contribuinte.
O presidente do INSS, Francisco Lopes, foi alertado pela sua assessoria, por meio de um relatório de 25 páginas, sobre a falta de base técnica para a operação e a inutilidade do software, implicando desperdício de recursos, em meio à gravíssima crise financeira da instituição. De nada valeu. É assim que funciona a linha de montagem de falcatruas em órgãos públicos.
Lopes foi exonerado do cargo – o mínimo que poderia ser feito –, após liberar R$ 4 milhões sem nenhum serviço em troca, e a artimanha vazar na imprensa. Era apadrinhado do líder do governo no Congresso, André Moura, para quem a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu a condenação por desvio de verbas na Prefeitura de Pirambu (Sergipe), no âmbito de uma ação penal no Supremo Tribunal Federal. Aí está uma triste prova da ausência da cultura da eficiência e da meritocracia no governo.
Resta ao INSS buscar o caminho judicial para ser ressarcido da perda. Mas o episódio também deve estimular ampla varredura no universo do
Estado, visando a identificar outras possíveis sangrias, de grande ou pequeno porte.
A cada dia é demitido um servidor estatal por corrupção: ao todo, 89 no primeiro trimestre, de acordo com dados da Procuradoria Geral. Não estavam nem aí para a Lava Jato. Desde 2003, foram expulsos 6.857 funcionários.
Práticas ilícitas afetam a governabilidade, causam danos morais e alto prejuízo financeiro ao país: cerca de R$ 200 bilhões por ano, segundo cálculo de procuradores federais. É necessário vigilância permanente da sociedade.

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