Esbanjamento do dinheiro público se consolidou como doença

Rodrigo Rossoni*

Neste mês de maio, a Lei de Responsabilidade Fiscal completa 18 anos de sua apresentação. Sancionada seis meses depois, o projeto trazia importantes inovações no campo da gestão pública. Por incrível que pareça, sua principal mensagem aos administradores públicos era óbvia: não se pode gastar mais do que se arrecada.

A lei deveria ser um obstáculo para a megalomania dos políticos que usam o erário para se perpetuarem no poder com obras faraônicas em período eleitoral, além de otimizar os gastos com o custeio da gigantesca e famigerada máquina pública e reduzir o desperdício com a praga da corrupção.

Apesar da modernidade da lei, cujos termos comparam – no papel ao menos – o serviço público a grandes corporações privadas, com metas, relatórios e planejamento orçamentário, o Brasil possui um desastroso histórico de descumprimento de suas próprias normas. Nem mesmo o presidente Fernando Henrique Cardoso, cuja equipe econômica foi a responsável pela elaboração do então Projeto de Lei 101/2000, foi capaz de se submeter aos criteriosos ditames da responsabilidade fiscal no país.

Definitivamente, se não há vontade em cumprir as regras fiscais, não é de mais legislação que vamos precisar no Brasil

A cultura do esbanjamento do dinheiro público se consolidou como uma doença ao longo de nossa história e, nos anos mais recentes, nossos representantes do Poder Executivo aprenderam a contabilidade criativa como forma de burlar a legislação com as bênçãos e a sede de emendas do Congresso Nacional e com mera formalidade de existir de alguns órgãos de controle, como os Tribunais de Conta que são usados até como abrigo de políticos em final de carreira com aposentadoria integral e vitalícia dos conselheiros indicados por seus pares como prêmio.

A falta de interesse no cumprimento da LRF pelos políticos é tamanha que, mesmo após quase 18 anos, ainda está em análise pela CCJ da Câmara dos Deputados o PL 3.744/2000, que regulamenta a criação do Conselho de Gestão Fiscal, previsto no Art. 67 da LRF e que deveria aperfeiçoar, acompanhar e avaliar a eficiência e a transparência, que é o alicerce fundamental na aplicação da lei.

Definitivamente, se não há vontade em cumprir as regras fiscais, não é de mais legislação que vamos precisar no Brasil. Se os gestores brasileiros querem se comprometer com a responsabilidade fiscal o caminho não é curto. É preciso, antes de tudo, abrir mão de vantagens adquiridas por uma casta de privilegiados que legisla em causa própria há séculos e que não se alinha com a realidade miserável das contas públicas nacionais e muito menos com a da maioria dos cidadãos brasileiros que vivem sob o arrocho da arrecadação de impostos e as pressões inflacionárias sobre seus salários, sem a merecida e digna contrapartida dos serviços públicos mais básicos.

*O autor é formado em Economia pela Ufes e secretário-geral da Transparência Capixaba