Vídeo impressionante mostra acidente entre carro e moto em Guarapari

Motociclista foi atingido por carro em cruzamento na Praia do Morro Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã desta terça-feira (4) em um cruzamento na Praia do Morro, em Guarapari

Uma câmera de segurança flagrou o momento, em que o motociclista é atingido pelo carro, rodopia no ar e cai no chão. Quando o motorista atinge a moto, também é possível ver que o veículo bate em outro carro que estava estacionado no local. O carro vermelho que aparece também nas imagens da câmara de segurança, chega a sair do local por conta do impacto do acidente. A colisão aconteceu por volta das 6h. Confira o vídeo:

Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica, e estava com o licenciamento do veículo atrasado. O condutor da moto foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari com fraturas na perna e na bacia.