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Motorista reprovado no bafômetro

Vídeo impressionante mostra acidente entre carro e moto em Guarapari

Uma câmara de segurança flagrou o momento em que o motociclista é atingido pelo veículo, rodopia no ar e cai no chão. Acidente aconteceu na Praia do Morro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 13:06

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 13:06

Motociclista foi atingido por carro em cruzamento na Praia do Morro Crédito: Reprodução
Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã desta terça-feira (4) em um cruzamento na Praia do Morro, em Guarapari.
Uma câmera de segurança flagrou o momento, em que o motociclista é atingido pelo carro, rodopia no ar e cai no chão.  Quando o motorista atinge a moto, também é possível ver que o veículo bate em outro carro que estava estacionado no local. O carro vermelho que aparece também nas imagens da câmara de segurança, chega a sair do local por conta do impacto do acidente. A colisão aconteceu por volta das 6h. Confira o vídeo:

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Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica, e estava com o licenciamento do veículo atrasado. O condutor da moto foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari com fraturas na perna e na bacia.
Ainda de acordo com a PM, o motorista do carro teve ferimentos leves e foi encaminhado à Delegacia Regional de Guarapari. Até a publicação desta reportagem, às 12h, não havia informações sobre o possível autuação do condutor do carro.

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