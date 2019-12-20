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Congestionamento

Véspera de feriadão de Natal e caos no trânsito em Vitória

Principais vias da Capital estão com trânsito bem lento desde a tarde desta sexta-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 17:36

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 17:36

Pontos congestionados nas principais avenidas de Vitória Crédito: Central de Trânsito
Sexta-feira (20), 13º salário na conta e véspera de feriadão de Natal. Esses, de acordo com a Central de Videomonitoramento de Vitória, são os principais motivos para tanto trânsito na Capital já às 16h.
De acordo com o agente Porto, da Guarda municipal, em virtude da data, o volume de carros nas ruas está intenso. "Geralmente o fluxo não é tão forte neste horário. A Avenida Desembargador Santos Neves com a Reta da Penha, por exemplo, não está nem dando vazão para os carros passarem", detalhou.
O trânsito na Terceira Ponte, sentido Vila Velha, reflete não só na praça do pedágio, mas em toda a Reta da Penha. "A Praça do Cauê ficou um pouco parada mais cedo, e isso refletiu em todo o trânsito até agora. É uma lentidão muito grande embora o acesso pela Carlos Machado estar relativamente mais tranquilo", pontuou o agente.
A tendência, segundo Porto, é piorar daqui até a noite. "As pessoas estão viajando, ou até mesmo estão gastando com o 13º na conta. A tendência, pra hoje, é piorar", concluiu.

VEJA PRINCIPAIS PONTOS DE RETENÇÃO*

- Avenida Jerônimo Monteiro, sentido Segunda Ponte;
- Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes sentido Camburi;
- Avenida César Hilal em ambos os sentidos;
- Avenida Vitória em ambos os sentidos;
- Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha) principalmente sentido Terceira Ponte; no sentido contrário, apenas alguns trechos apresentam lentidão;
- Toda a Praça do Pedágio e Terceira Ponte nos dois sentidos;
- Avenida Américo Buaiz sentido Avenida Dante Michelini;
- Avenida Fernando Ferrari nos dois sentidos;
- Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, sentido Serra.
* Lista atualizada às 18h

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