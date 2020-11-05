Veículo branco capota no final da orla de Camburi, em Vitória

Veículo branco capota no final da orla de Camburi Crédito: Leonardo Zanoni

Um veículo modelo Pálio, de cor branca, capotou no início da noite desta quarta-feira (04) na orla da Praia de Camburi , na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência inicialmente até a chegada a Polícia Militar. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e não há informação sobre o estado de saúde dele.

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Segundo testemunhas, o acidente pode ter sido motivado pela falta de sinalização adequada no local, onde há uma obra de macrodrenagem de uma rua em execução. De acordo com a jornalista Claudia Gregório, que passou na orla de Camburi pouco depois do capotamento, o motorista do veículo foi socorrido consciente por ambulância, por volta das 20h.

A Gazeta Fernando Madeira, que também esteve no local do acidente, as obras em execução pertencem à De acordo com informações colhidas pelo fotojornalista deFernando Madeira, que também esteve no local do acidente, as obras em execução pertencem à Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), que chegou a colocar uma placa para avisar sobre desvio no trecho após a ocorrência do acidente.

Acidente em Camburi

A Prefeitura de Vitória foi procurada pela reportagem de A Gazeta e, por meio de nota, informou que a obra no final de Camburi foi iniciada na semana passada e está devidamente sinalizada em todo o tempo com placa indicativa de obra e cones reflexivos. Além disso, a prefeitura alegou que o local é bem iluminado e a vala que foi aberta para a obra de drenagem já foi totalmente aterrada.

A prefeitura destacou ainda que a sinalização começa antes e abarca um pedaço maior que o local de obra por precaução e segurança. Junto da nota, a prefeitura mandou uma foto que mostra o varrimento da pista sendo feito nesta quarta-feira (4).

Prefeitura de Vitória afirma que obra onde acidente ocorreu estava sinalizada e pista foi varrida Crédito: Divulgação/PMV