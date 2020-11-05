Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim Camburi

Veículo branco capota no final da orla de Camburi, em Vitória

Segundo testemunhas, o acidente pode ter sido motivado pela falta de sinalização adequada no local onde há uma obra sendo realizada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 21:27

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 21:27

Palio capotou
Veículo branco capota no final da orla de Camburi Crédito: Leonardo Zanoni
Um veículo modelo Pálio, de cor branca, capotou no início da noite desta quarta-feira (04) na orla da Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência inicialmente até a chegada a Polícia Militar. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e não há informação sobre o estado de saúde dele.
Segundo testemunhas, o acidente pode ter sido motivado pela falta de sinalização adequada no local, onde há uma obra de macrodrenagem de uma rua em execução. De acordo com a jornalista Claudia Gregório, que passou na orla de Camburi pouco depois do capotamento, o motorista do veículo foi socorrido consciente por ambulância, por volta das 20h. 
De acordo com informações colhidas pelo fotojornalista de A Gazeta Fernando Madeira, que também esteve no local do acidente, as obras em execução pertencem à Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), que chegou a colocar uma placa para avisar sobre desvio no trecho após a ocorrência do acidente.

Acidente em Camburi

A Prefeitura de Vitória foi procurada pela reportagem de A Gazeta e, por meio de nota, informou que a obra no final de Camburi foi iniciada na semana passada e está devidamente sinalizada em todo o tempo com placa indicativa de obra e cones reflexivos. Além disso, a prefeitura alegou que o local é bem iluminado e a vala que foi aberta para a obra de drenagem já foi totalmente aterrada.
A prefeitura destacou ainda que a sinalização começa antes e abarca um pedaço maior que o local de obra por precaução e segurança. Junto da nota, a prefeitura mandou uma foto que mostra o varrimento da pista sendo feito nesta quarta-feira (4).
Foto do momento em que a pisa da Orla de Camburi é varrida
Prefeitura de Vitória afirma que obra onde acidente ocorreu estava sinalizada e pista foi varrida Crédito: Divulgação/PMV
Demandada pela reportagem, a Polícia Militar ainda não se manifestou. Assim que a resposta chegar, esta publicação será atualizada.

Veja Também

Inaugurada há 11 meses, Avenida Leitão da Silva já tem "tapa-buraco"

Motociclistas fazem protesto após morte de colega em Vila Velha

Acidente entre motos mata uma pessoa e fere outras duas em Ibitirama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados