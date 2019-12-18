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Vazamento de gasolina de carreta-tanque interdita a BR 101, na Serra

Além da PRF, a Eco 101 e o Corpo de Bombeiros também foram acionados. As equipes fizeram um procedimento para conter o derramamento do combustível
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 07:35

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 07:35

Vazamento de gasolina de carreta-tanque interdita BR 101 , na Serra Crédito: Reprodução/ Twitter Sérgio Ricardo Jr.
A pista central da BR 101, em Barcelona, na Serra foi liberada para o tráfego de veículos após 11 horas de interdição. Desde a noite desta terça-feira (17), o km 264 estava fechado por conta de um vazamento de gasolina de uma carreta-tanque que ocorreu por volta das 22h. A carreta, que seguia no sentido Norte, apresentou um problema, que gerou um pequeno vazamento, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.
Por questões de segurança, foi preciso interditar o trecho. A liberação da via aconteceu às 10h38 desta quarta (18). Além da PRF, a Eco 101 e o Corpo de Bombeiros também foram acionados. As equipes fizeram um procedimento para conter o derramamento do combustível.
Mais de 40 mil litros do combustível precisaram ser transferidos para outra carreta antes da liberação da pista.

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