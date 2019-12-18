Vazamento de gasolina de carreta-tanque interdita a BR 101, na Serra

A pista central da BR 101, em Barcelona, na Serra foi liberada para o tráfego de veículos após 11 horas de interdição. Desde a noite desta terça-feira (17), o km 264 estava fechado por conta de um vazamento de gasolina de uma carreta-tanque que ocorreu por volta das 22h. A carreta, que seguia no sentido Norte, apresentou um problema, que gerou um pequeno vazamento, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.