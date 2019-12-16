Trecho de asfalto cede e abre buraco na Reta da Penha

O que provocou o problema ainda é desconhecido, mas a profundidade do buraco assusta quem passa pelo local."Fiquei surpreso com o tamanho desse buraco, é o maior absurdo. Tem esse e tem outro ali atrás. Não é comum isso no meio da Reta da Penha. Aliás, de onde que vem isso? Está com certeza prejudicando o trânsito nesse momento, está tudo travado: Praia do Canto, ponte", disse o advogado José Maria Lemos, que dirigia na via.