Trecho de asfalto cede e abre buraco na Reta da Penha

Parte do asfalto da Reta da Penha, em Vitória, cedeu no fim da tarde desta segunda-feira (16) e um buraco se abriu, próximo a um supermercado, no sentido Vila Velha. O trecho foi sinalizado com cones para evitar acidentes.
O que provocou o problema ainda é desconhecido, mas a profundidade do buraco assusta quem passa pelo local."Fiquei surpreso com o tamanho desse buraco, é o maior absurdo. Tem esse e tem outro ali atrás. Não é comum isso no meio da Reta da Penha. Aliás, de onde que vem isso? Está com certeza prejudicando o trânsito nesse momento, está tudo travado: Praia do Canto, ponte", disse o advogado José Maria Lemos, que dirigia na via.
Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que está realizando uma grande operação tapa-buracos em toda a cidade, cobrindo diariamente as grandes vias. "Nesta segunda-feira (16) mesmo a equipe cobriu boa parte da Reta da Penha e os serviços continuam amanhã (17) logo pela manhã. O buraco perto do OK será tapado logo pela primeira equipe", garantiu, por meio de nota.