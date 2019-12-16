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Vitória

Trecho de asfalto cede e abre buraco na Reta da Penha

Buraco foi sinalizado previamente com cones. Motoristas precisam ter atenção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 20:21

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 20:21

Buraco se abriu no asfalto da Reta da Penha nesta tarde, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Parte do asfalto da Reta da Penha, em Vitória, cedeu no fim da tarde desta segunda-feira (16) e um buraco se abriu, próximo a um supermercado, no sentido Vila Velha. O trecho foi sinalizado com cones para evitar acidentes. 
 O que provocou o problema ainda é desconhecido, mas a profundidade do buraco assusta quem passa pelo local."Fiquei surpreso com o tamanho desse buraco, é o maior absurdo. Tem esse e tem outro ali atrás. Não é comum isso no meio da Reta da Penha. Aliás, de onde que vem isso? Está com certeza prejudicando o trânsito nesse momento, está tudo travado: Praia do Canto, ponte", disse o  advogado José Maria Lemos, que dirigia na via.
Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória  informou que está realizando uma grande operação tapa-buracos em toda a cidade, cobrindo diariamente as grandes vias. "Nesta segunda-feira (16) mesmo a equipe cobriu boa parte da Reta da Penha e os serviços continuam amanhã (17) logo pela manhã. O buraco perto do OK será tapado logo pela primeira equipe", garantiu, por meio de nota.

Buraco na Reta da Penha, em Vitória

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