Trecho de asfalto cede e abre buraco na Praia do Canto, em Vitória

Mais um buraco foi registrado nas imediações da Praia do Canto, em Vitória. Na tarde desta sexta-feira (20), a reportagem de A Gazeta esteve na Rua Eugênio Netto e apurou que a abertura tem aproximadamente um metro de diâmetro e de profundidade.
O buraco está sinalizado com cones da Guarda Municipal de Vitória. Como a via não é larga, para desviar, os carros precisam passar por duas vagas de estacionamento ao lado, que estão temporariamente inutilizadas, também por meio de sinalização do município.
De acordo com a empresária Beatriz Zamprogno, que tem um empreendimento próximo à cratera, o asfalto cedeu nesta sexta-feira (20). "Saímos daqui de madrugada, por volta das 2h, e estava tudo normal. Esse buraco que abriu é grande e parece até que passa uma tubulação dentro dele. Espero que resolvam logo", disse.
ACIDENTE COM MOTOCICLISTA
O agente de atendimento José Carlos Barreto, que trabalha em uma escola em frente, presenciou um acidente. "Hoje, por volta das 12h30, o local ainda não estava sinalizado e um motociclista caiu dentro do buraco. Por sorte, ele não se machucou. Só a moto que acabou danificada", contou.
PREOCUPAÇÃO
Em julho deste ano, os moradores da Praia do Canto se assustaram com um buraco que se abriu na rotatória entre as ruas Eugênio Netto e Fortunato Ramos. Causada por uma obra da Cesan, o vão era maior que o atual e permitiu que um carro de luxo chegasse a cair dentro dele. Com um novo cenário parecido, quem mora pela região está preocupado.
Eu passo aqui todo dia de carro para ir à academia e lembro de quando o outro se abriu, na esquina. Com tantos buracos surgindo, o sentimento que fica é de insegurança, desabafou a advogada Brenda Torres Morais, enquanto passeava com o cachorro pelo local.
A falta de tranquilidade em relação às vias da região também aflige a aposentada Maria Elizabeth Lira. Fiquei sabendo do buraco e avisei o meu filho, que está com a minha netinha de carro. Achei que ele fosse tão grande quanto o anterior, mas, mesmo assim, precisamos entender por que ele apareceu, pontuou.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Por meio de nota, a Central de Serviços da Prefeitura de Vitória informou que está realizando uma grande operação tapa-buracos em toda a cidade, cobrindo diariamente várias vias e que o vão na Rua Eugênio Netto, devidamente sinalizado, está incluso na programação da manhã deste sábado (21).