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Praia do Canto

Trecho de asfalto cede e abre buraco na Praia do Canto, em Vitória

Buraco foi sinalizado com cones pela Prefeitura Municipal de Vitória. Motoristas precisam ter atenção porque rua é estreita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 18:53

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 18:53

Mais um buraco foi registrado nas imediações da Praia do Canto, em Vitória. Na tarde desta sexta-feira (20), a reportagem de A Gazeta esteve na Rua Eugênio Netto e apurou que a abertura tem aproximadamente um metro de diâmetro e de profundidade.
O buraco está sinalizado com cones da Guarda Municipal de Vitória. Como a via não é larga, para desviar, os carros precisam passar por duas vagas de estacionamento ao lado, que estão temporariamente inutilizadas, também por meio de sinalização do município.
De acordo com a empresária Beatriz Zamprogno, que tem um empreendimento próximo à cratera, o asfalto cedeu nesta sexta-feira (20). "Saímos daqui de madrugada, por volta das 2h, e estava tudo normal. Esse buraco que abriu é grande e parece até que passa uma tubulação dentro dele. Espero que resolvam logo", disse.

ACIDENTE COM MOTOCICLISTA

O agente de atendimento José Carlos Barreto, que trabalha em uma escola em frente, presenciou um acidente. "Hoje, por volta das 12h30, o local ainda não estava sinalizado e um motociclista caiu dentro do buraco. Por sorte, ele não se machucou. Só a moto que acabou danificada", contou.
Buraco fica na Rua Eugênio Netto, na altura do número 373, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Larissa Avilez

PREOCUPAÇÃO

Em julho deste ano, os moradores da Praia do Canto se assustaram com um buraco que se abriu na rotatória entre as ruas Eugênio Netto e Fortunato Ramos. Causada por uma obra da Cesan, o vão era maior que o atual e permitiu que um carro de luxo chegasse a cair dentro dele. Com um novo cenário parecido, quem mora pela região está preocupado.
Eu passo aqui todo dia de carro para ir à academia e lembro de quando o outro se abriu, na esquina. Com tantos buracos surgindo, o sentimento que fica é de insegurança, desabafou a advogada Brenda Torres Morais, enquanto passeava com o cachorro pelo local.
A falta de tranquilidade em relação às vias da região também aflige a aposentada Maria Elizabeth Lira. Fiquei sabendo do buraco e avisei o meu filho, que está com a minha netinha de carro. Achei que ele fosse tão grande quanto o anterior, mas, mesmo assim, precisamos entender por que ele apareceu, pontuou.

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O QUE DIZ A PREFEITURA

Por meio de nota, a Central de Serviços da Prefeitura de Vitória informou que está realizando uma grande operação tapa-buracos em toda a cidade, cobrindo diariamente várias vias e que o vão na Rua Eugênio Netto, devidamente sinalizado, está incluso na programação da manhã deste sábado (21).

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