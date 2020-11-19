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Trecho da ES 080 será interditado em Santa Teresa para obras na pista

De acordo com o DER-ES, um trecho da rodovia será totalmente interditado nesta quinta-feira (19), entre as 8h e 16h, para obras de revestimento da estrada

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 21:44
Barreira sanitária em Santa Teresa
Trecho da ES 080, que liga um distrito de Santa Teresa até a Cachoeira Véu de Noiva, em Santa Leopoldina, será interditado Crédito: Prefeitura de Santa Teresa
Um trecho da rodovia ES 080 será totalmente interditado nesta quinta-feira (19), entre as 8h e 16h, em um perímetro que compreende a região de acesso à região de Santo Antônio do Canaã, distrito do município de Santa Teresa até a entrada da Cachoeira Véu de Noiva, localizada em Santa Leopoldina. 
Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), a interdição se fez necessária para a continuidade das obras de revestimento da estrada com o material Revsol, utilizado no momento inicial do recapeamento de ruas e estradas.
Trecho da ES 080 será interditado em Santa Teresa para obras na pista
Trecho da ES 080 será interditado em Santa Teresa para obras na pista Crédito: Divulgação/DER-ES
Ainda de acordo com o DER, no local serão implementados desvios sinalizados alertando os motoristas para outras rotas.
A previsão é de que o trabalho no local seja efetuado até as 16 horas. Entretanto, a interdição do trecho nessa faixa de horário deve ser estender até a próxima terça (24), para a finalização das obras na via.
Trecho da ES 080 será interditado em Santa Teresa para obras na pista
Trecho da ES 080 será interditado em Santa Teresa para obras na pista Crédito: Divulgação/DER-ES

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