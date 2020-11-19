Trecho da ES 080 será interditado em Santa Teresa para obras na pista

Um trecho da rodovia ES 080 será totalmente interditado nesta quinta-feira (19), entre as 8h e 16h, em um perímetro que compreende a região de acesso à região de Santo Antônio do Canaã, distrito do município de Santa Teresa até a entrada da Cachoeira Véu de Noiva, localizada em Santa Leopoldina.
Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), a interdição se fez necessária para a continuidade das obras de revestimento da estrada com o material Revsol, utilizado no momento inicial do recapeamento de ruas e estradas.
Ainda de acordo com o DER, no local serão implementados desvios sinalizados alertando os motoristas para outras rotas.
A previsão é de que o trabalho no local seja efetuado até as 16 horas. Entretanto, a interdição do trecho nessa faixa de horário deve ser estender até a próxima terça (24), para a finalização das obras na via.