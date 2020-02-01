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Mobilidade urbana

Trecho da BR 101 em Cariacica terá desvio para construção de viaduto

A intervenção passa a valer na próxima segunda-feira (3). A previsão é de que a obra seja concluída no mês de maio de 2021.

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 21:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 21:48
BR 101, em Cariacica, vai receber desvios para receber obra de viaduto Crédito: Divulgação/Eco101
Quem trafega pela BR 101 na altura dos bairros Nova Valverde e Santana, em Cariacica, deve ficar atento. A partir da próxima segunda-feira (3) a Eco101, concessionária que administra a via, fará um desvio na região para início às obras de construção de um viaduto no quilômetro 293.
Por enquanto, a mudança será feita apenas no sentido sul, para motoristas que seguem na direção de Cariacica a Viana. A modificação será mantida até o final das obras, previsto para maio de 2021.
De acordo com a Gerência de Engenharia da concessionária, o trânsito da pista central sul vai ser totalmente desviado para a pista lateral no mesmo sentido. Além disso, no trecho existe um cruzamento com semáforo, que permite o retorno do sentido norte para o sul, no quilômetro 293.
BR 101, em Cariacica, vai receber desvios para receber obra de viaduto Crédito: Divulgação/Eco101
Com o início do desvio, este retorno será bloqueado e os motoristas deverão realizar a manobra um quilômetro à frente, no quilômetro 292, onde fica o acesso aos bairros Santo Antônio e Bubu, e próximo ao Viaduto do Tabajara.

OBRA ELIMINA CRUZAMENTOS

A Eco101 informou que vai construir dois novos viadutos nos quilômetros 293 e 293,8. As estruturas vão eliminar dois cruzamentos existentes nas proximidades do bairro Nova Valverde e Santana. As obras, que têm previsão de conclusão em maio de 2021, devem custar R$ 19,5 milhões.
No quilômetro 293, o cruzamento com semáforo será eliminado com o alteamento da BR 101 por meio de aterros no sistema terra armada. O viaduto terá cerca de 20 metros de comprimento. A construção será feita no topo desses aterros. A estrutura vai permitir que o trânsito de veículos e pedestres flua pelas vias laterais e sob a BR 101.
No quilômetro 293,8, o viaduto terá aproximadamente 35 metros e será construído sobre a pista existente. A estrutura vai permitir que motoristas façam retornos seguros em ambos sentidos e os pedestres vão poder atravessar a pista sobre a rodovia. Neste trecho específico, não haverá alterações no tráfego.

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