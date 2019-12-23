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Serra

Trânsito é liberado após manifestação em acesso ao bairro Planalto Serrano

Os moradores da região pediam por mais segurança na região. O grupo ateou fogo em pneus e bloqueou a pista lateral da BR 101
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 10:25

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 10:25

Protesto em Planalto Serrano, na Serra: moradores atearam fogo em pneus Crédito: Telespectador da TV Gazeta
O trânsito foi liberado após um grupo de moradores de Planalto Serrano, na Serra, bloquearem a pista lateral da BR 101 que dá acesso ao bairro na manhã desta segunda-feira (23). Os moradores da região pediam por mais segurança na região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito na pista lateral foi liberado às 8h50.
Desde as 7 horas desta segunda-feira (23), os manifestantes ateavam fogo em pneus na entrada do bairro que fica localizado perto de um cruzamento com a BR 101, o trânsito no Km 259 da marginal da BR 101 ficou prejudicado pelo ato.

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POLÍCIA MILITAR DIZ QUE FAZ PATRULHAMENTO

A Polícia Militar informou, por meio de nota,  que está presente no bairro Planalto Serrano, na Serra, com o patrulhamento preventivo durante o dia e a noite. 
"Operações como de abordagens e cercos táticos são desenvolvidas na região diariamente em pontos e horários estratégicos. É importante que a comunidade trabalhe junto com a polícia denunciando a ação dos indivíduos que agem na região por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos."

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