Trânsito é liberado após manifestação em acesso ao bairro Planalto Serrano

O trânsito foi liberado após um grupo de moradores de Planalto Serrano, na Serra, bloquearem a pista lateral da BR 101 que dá acesso ao bairro na manhã desta segunda-feira (23). Os moradores da região pediam por mais segurança na região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito na pista lateral foi liberado às 8h50.
Desde as 7 horas desta segunda-feira (23), os manifestantes ateavam fogo em pneus na entrada do bairro que fica localizado perto de um cruzamento com a BR 101, o trânsito no Km 259 da marginal da BR 101 ficou prejudicado pelo ato.
POLÍCIA MILITAR DIZ QUE FAZ PATRULHAMENTO
A Polícia Militar informou, por meio de nota, que está presente no bairro Planalto Serrano, na Serra, com o patrulhamento preventivo durante o dia e a noite.
"Operações como de abordagens e cercos táticos são desenvolvidas na região diariamente em pontos e horários estratégicos. É importante que a comunidade trabalhe junto com a polícia denunciando a ação dos indivíduos que agem na região por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos."