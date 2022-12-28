Transcol terá reforço de ônibus e viagens extras para o Ano-Novo

O último dia do ano, que cairá neste sábado (31), está cada vez mais próximo e a expectativa pela primeira virada de ano sem restrições sanitárias está alta. Municípios da Grande Vitória já confirmaram as respectivas atrações gratuitas, incluindo a tradicional queima de fogos nas praias, e esperam um grande número de pessoas nas ruas.
E para todos os cidadãos comemorarem com conforto e tranquilidade, a Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) divulgou a programação especial para o Ano Novo, onde o serviço noturno do Sistema Transcol contará com um reforço em linhas específicas e veículos reservas nos dez terminais da Grande Vitória das 20h até meia-noite do dia 31 de dezembro, e das 10h às 20h do dia 1° de janeiro.
Linhas especiais para quem vai para Vitória
Para as pessoas que forem comemorar na orla de Camburi, na altura da Avenida Adalberto Simão Nader, onde terá um palco para as atrações, haverá quatro linhas especiais operando. As linhas que irão levar até as atrações sairão dos terminais:
- Jardim América, das 20h30 às 23h15;
- Campo Grande, das 20h45 às 23h15;
- Carapina, das 21h40 às 23h10;
- Vila Velha, das 21h10 às 23h40.
Balneários
Serra:
- Linha 806 (Terminal Jacaraípe / Nova Almeida): terá quatro viagens a mais, das 21h às 23h;
- Linha 820 (Terminal Jacaraípe / Terminal Carapina): terá quatro viagens a mais, partindo de Jacaraípe, das 20h30 às 23h, e mais três viagens, partindo de Carapina, das 21h30 às 23h;
- Linha 854 (Praia Grande / Terminal Jacaraípe): terá nove viagens a mais, entre 19h15 às 22h45;
- Linha 875 (Terminal Laranjeiras / Terminal Jacaraípe): terá quatro viagens a mais, das 20h 52 às 22h40.
Vila Velha:
- Linha 613 (Ponta da Fruta / Terminal Vila Velha): terá sete viagens a mais, partindo do Terminal Vila Velha, entre às 20h10 e 22h20, e mais duas, saindo de Ponta da Fruta, às 21h e 21h20;
- Linha 650 (Terminal Vila Velha / Terminal Ibes): terá duas viagens a mais, saindo do Terminal de Vila Velha, às 20h50 e às 21h30, e cinco viagens a mais, partindo do Ibes, das 20h às 22h15;
- Linha 651 (Terminal Vila Velha / Praia da Costa): terá 16 viagens a mais, das 20h30 às 23h10.
Reforço noturno
Após as comemorações da virada de ano na Grande Vitória, já no dia 1° de janeiro, os passageiros poderão contar com viagens a mais também, sendo elas:
- Linha 845 ( Costa Bela / Terminal Jacaraípe): terá dez viagens a mais, entre 04h40 e 06h, partindo de Capuaba;
- Linha 854 (Praia Grande / Terminal Jacaraípe): terá oito viagens a mais, saindo de Praia Grande, das 04h30 às 06h15;
- Linha 831 (Manguinhos / Terminal Carapina): terá uma viagem a mais, saindo às 05h;
- Linha 613 (Ponta de Fruta / Terminal Vila Velha): terá duas viagens a mais, saindo do balneário às 04h40 e às 05h;
- Linha 609 (Barra do Jucu / Terminal Vila Velha): terá uma viagem a mais, às 04h35;
- Linha 662 (Praia da Costa / Terminal de Vila Velha) terá duas viagens a mais, saindo da Praia da Costa às 01h45 e às 02h15.
Carros de reserva
A Certub-ES divulgou que no período das 20h até a meia-noite do dia 31, os terminais contarão com 35 veículos de reserva, e no dia 1° de janeiro, das 10h às 20h, mais 11 veículos de reserva, que podem ser usados caso haja necessidade.
Para mais informações sobre horários, os usuários podem acessar o site da Ceturb-ES (www.ceturb.es.gov.br).