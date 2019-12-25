Terceira Ponte fica sem luz pela terceira vez no feriado de Natal

A Terceira Ponte, que liga as cidades de Vitória e Vila Velha, ficou às escuras pelo terceiro dia consecutivo na noite desta terça-feira (24). As luzes dos postes estavam apagadas ao longo da pista, nos dois sentidos. Somente na chegada a Vitória, perto da praça do pedágio, a iluminação estava funcionando.
De acordo com a Rodosol, responsável pela ponte, a falta de luz na terça-feira (25) foi devido ao apagão que ocorreu em Vila Velha. Já no domingo (22) e na segunda-feira (23) foi devido a problemas técnicos da própria Rodosol. A concessionária da via, no entanto, não especificou qual foi o problema.