Terceira Ponte é totalmente interditada para operação de resgate

Terceira Ponte vazia durante operação de resgate Crédito: Rodosol

Após interdição total, o trânsito na Terceira Ponte foi totalmente liberado às 18h25. As pistas foram bloqueadas, nos dois sentidos, por volta das 17h50 desta quinta-feira (27) para atendimento de uma ocorrência de resgate. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para acompanhar a ação, que teve êxito.

O fechamento total do trânsito no local faz parte do novo protocolo de atendimento a ocorrências. Com a ação, todos os veículos que estiverem em cima da ponte no momento do bloqueio são obrigados a retornar para Vila Velha ou para Vitória pelos chamados 'gates", aberturas do canteiro central da via.

A intervenção tem o objetivo de evitar que os ocupantes dos veículos fiquem presos em cima da ponte enquanto houver o atendimento da ocorrência, além de facilitar as equipes no resgate.

CONGESTIONAMENTOS NOS ACESSOS

Mesmo com a liberação, por volta das 18h20, os acessos em Vitória, pela Reta da Penha, Rua Clóvis Machado, Rua Duckla de Aguiar, Praça do Cauê, Avenida Cezar Hilal e Avenida Desembargador Santos Neves ainda estavam congestionados.