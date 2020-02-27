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Trânsito

Terceira Ponte é totalmente interditada para operação de resgate

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para acompanhar a ação

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 18:18
Terceira Ponte vazia durante operação de resgate Crédito: Rodosol
Após interdição total, o trânsito na Terceira Ponte foi totalmente liberado às  18h25. As pistas foram bloqueadas, nos dois sentidos, por volta das 17h50 desta quinta-feira (27) para atendimento de uma ocorrência de resgate. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para acompanhar a ação, que teve êxito. 
O fechamento total do trânsito no local faz parte do novo protocolo de atendimento a ocorrências. Com a ação, todos os veículos que estiverem em cima da ponte no momento do bloqueio são obrigados a retornar para Vila Velha ou para Vitória pelos chamados 'gates", aberturas do canteiro central da via.
A intervenção tem o objetivo de evitar que os ocupantes dos veículos fiquem presos em cima da ponte enquanto houver o atendimento da ocorrência, além de facilitar as equipes no resgate.

CONGESTIONAMENTOS NOS ACESSOS

Mesmo com a liberação, por volta das 18h20, os acessos em Vitória,  pela Reta da Penha, Rua Clóvis Machado, Rua Duckla de Aguiar, Praça do Cauê, Avenida Cezar Hilal e Avenida Desembargador Santos Neves ainda estavam congestionados. 
O motorista que tenta acessar o local pelo município de Vila Velha, encontra retenção na Avenida Carioca e na rua Antônio Ataíde.

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