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Os dois sentidos

Terceira Ponte é interditada para operação de resgate

Segundo a Rodosol, concessionária que administra a via, equipes do Corpo de Bombeiros estão no local atendendo a ocorrência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 00:42

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 00:42

Terceira Ponte foi interditada nos dois sentidos para operação de resgate
Terceira Ponte foi interditada nos dois sentidos para operação de resgate Crédito: Reprodução/Rodosol
A Terceira Ponte foi totalmente fechada na noite de deste domingo (15). Segundo a Rodosol, "a interdição ocorreu nos dois sentidos da via para uma operação de resgate. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e atenderam a ocorrência com sucesso. A via foi liberada no início da madrugada.
O fechamento total das vias faz parte do protocolo de atendimento à operações de resgate. Os motoristas que estão em cima da ponte devem retornar pelos chamados 'gates', aberturas do canteiro central, para Vitória ou Vila Velha.
O procedimento visa facilitar o trabalho das equipes de resgate e impedir que os motoristas fiquem presos em cima ponte durante o atendimento à ocorrência.

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