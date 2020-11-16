Terceira Ponte é interditada para operação de resgate

Terceira Ponte foi interditada nos dois sentidos para operação de resgate Crédito: Reprodução/Rodosol

A Terceira Ponte foi totalmente fechada na noite de deste domingo (15). Segundo a Rodosol, "a interdição ocorreu nos dois sentidos da via para uma operação de resgate. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e atenderam a ocorrência com sucesso. A via foi liberada no início da madrugada.

O fechamento total das vias faz parte do protocolo de atendimento à operações de resgate. Os motoristas que estão em cima da ponte devem retornar pelos chamados 'gates', aberturas do canteiro central, para Vitória ou Vila Velha.