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Serra intensifica fiscalização no trânsito com radares fixos e portáteis

Segundo o secretário de Obras da cidade, Halpher Luiggi, a prefeitura realizou um estudo detalhado dos pontos críticos com alto índice de acidentes
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

27 mai 2023 às 14:02

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 14:02

A fiscalização de trânsito no município da Serra, no Espírito Santo, será reforçada com a implantação de novos radares fixos e portáteis. A medida busca controlar o tráfego em vias que demandam maior atenção. Atualmente, a Serra tem a maior quantidade de veículos licenciados no Estado, com cerca de 220.000 veículos registrados. Duas rodovias importantes, BR 101 e ES 010, além de outras vias municipais, geram um fluxo intenso de veículos, tanto para os moradores quanto para aqueles que transitam pela região.
Segundo o secretário de Obras da cidade, Halpher Luiggi, em entrevista à CBN, a prefeitura realizou um estudo detalhado dos pontos críticos com alto índice de acidentes. Com base nesse levantamento, são desenvolvidas ações para mitigar os acidentes. Medidas como a instalação de quebra-molas e faixas elevadas para pedestres já estão sendo adotadas. Além disso, estão em processo de licitação a instalação de radares eletrônicos fixos e portáteis, que serão implementados no segundo semestre.
Os pontos perigosos identificados incluem trechos da BR 101, especialmente na região de Carapina e da Avenida Eudes Scherrer. Com a municipalização de um trecho da 101 e com o Contorno de Mestre Álvaro, a fiscalização de trânsito será ampliada, garantindo uma continuidade no controle de velocidade.
Interdição na BR 101
BR 101 na Serra terá mais radares Crédito: Carlos Alberto Silva
A prefeitura afirma e preparar para assumir essa responsabilidade, seguindo os cronogramas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do Ministério dos Transportes e do próprio município.
A utilização do sistema de registro de preços será adotada para a contratação dos serviços, visando a garantir flexibilidade e evitar prejuízos caso não seja necessário implementar a fiscalização eletrônica em determinados trechos. Essa medida permitirá a adaptação às demandas específicas da região.
A prefeitura tem a expectativa de que, com a municipalização, ocorra uma redução significativa nos índices de acidentes, além de contar com um maior efetivo de agentes de trânsito municipais em comparação com a Polícia Rodoviária Federal.
Além da BR 101, outras rodovias e vias importantes também serão contempladas com as ações de fiscalização. Isso inclui a Avenida Talma Rodrigues, Avenida Civit, Serra-Jacaraípe e outras. O objetivo é controlar a velocidade e reduzir acidentes nessas vias de grande tráfego, especialmente para veículos comerciais.
Medidas como construção de viadutos, passagens de pedestres, ampliação da capacidade de faixas e instalação de faixas exclusivas para ônibus estão sendo planejadas em conjunto com o governo do Estado para desafogar o trânsito.
Com informações da CBN
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