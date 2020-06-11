Sequência de quatro acidentes causa retenção na Terceira Ponte

Sequência de acidentes causou tráfego intenso na Terceira Ponte nesta quarta-feira (10) Crédito: Reprodução/Rodosol

Uma sequência de quatro acidentes no intervalo entre as 18h20 e 20h30 causou retenção na Terceira Ponte, na noite desta quarta-feira (10). De acordo com informações da Rodosol, empresa que administra a ponte, duas colisões registraram feridos, que foram socorridos e levados a hospitais. A fila de carros que se formou chamou a atenção de quem mora próximo à ponte.

A Rodosol informou que o primeiro acidente foi registrado às 18h20, uma colisão entre um carro e uma motocicleta. O condutor da moto ficou ferido foi encaminhado a um hospital, mas o estado de saúde dele não foi revelado.

O segundo incidente, segundo a Rodosol ocorreu por volta das 19h15, entre dois carros. O condutor de um dos veículos também ficou ferido e foi encamninhado a um hospital. O estado de saúde do motorista também não foi revelado.

Os outros dois acidentes, duas colilsões entre carros, não tiveram vítimas. O último foi registrado por volta das 20h30 e a Terceira Ponte já foi totalmente liberada, segundo a Rodosol.