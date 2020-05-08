Trabalhadores da Viação Tabuazeiro estão há dias protestando em Vitória pelos atrasos no pagamento dos salários Crédito: Sindirodoviários

Motoristas e cobradores da Viação Tabuazeiro, uma das empresas rodoviárias com concessão para operar o transporte público em Vitória , voltaram a protestar na Capital nesta sexta-feira (8), desta vez em frente à sede da prefeitura , localizada no bairro Bento Ferreira. Há duas semanas os trabalhadores reivindicam o pagamento dos salários e outros benefícios, que estão atrasados há três meses.

Your browser does not support the audio element. Rodoviários realizam protesto em frente à prefeitura de Vitória

Por mais um dia, Vitória amanheceu sem a presença dos coletivos da empresa nas ruas. Esta foi uma das ações adotadas pelos colaboradores e agora os manifestantes tentam pressionar a prefeitura em busca das quitações das remunerações.

Os grevistas pedem a liberação de um recurso debatido em uma audiência recente mediada pela Justiça do Trabalho, além de uma proposta do Ministério Público do Trabalho, que sugeria que a prefeitura realizasse a compra antecipada de vales-transportes dos servidores públicos, e que essa verba fosse direcionada à Viação Tabuazeiro para o pagamento dos funcionários.

Essa antecipação é um dos pontos da proposta aceita pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) para encerrar a paralisação. A categoria alega, contudo, que apenas a compra dos bilhetes por parte da administração pública não seria suficiente para cobrir os débitos com os salários atrasados. Enquanto o impasse permanece, os grevistas não pretendem retornar ao trabalho.

A categoria alega, contudo, que apenas a compra dos bilhetes por parte da administração pública não seria suficiente para cobrir os débitos com os salários atrasados. Enquanto o impasse permanece, os grevistas não pretendem retornar ao trabalho.

DECISÃO JUDICIAL

Sem os ônibus nas ruas, a categoria descumpre uma decisão judicial para que pelo menos 30% da frota da Viação Tabuazeiro circule pela capital capixaba, o que foi lamentado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes).

O Setpes salientou que a compra dos vales-transportes por parte da administração pública está condicionada ao retorno ao trabalho e o cumprimento da determinação da Justiça para que 30% dos coletivos voltem às atividades.

Já a Secretaria Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que a Procuradoria Municipal está avaliando a legalidade e a forma correta para realizar a compra antecipada dos benefícios.