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Salários atrasados

Rodoviários realizam protesto em frente à Prefeitura de Vitória

Motoristas e cobradores da Viação Tabuazeiro foram à sede da administração pública para cobrar ações efetivas para o recebimento dos salários que estão atrasados há 3 meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 09:06

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 09:06

Rodoviários da Viação Tabuazeiro protestam por falta de pagamento
Trabalhadores da Viação Tabuazeiro estão há dias protestando em Vitória pelos atrasos no pagamento dos salários  Crédito: Sindirodoviários
Motoristas e cobradores da Viação Tabuazeiro, uma das empresas rodoviárias com concessão para operar o transporte público em Vitória, voltaram a protestar na Capital nesta sexta-feira (8), desta vez em frente à sede da prefeitura, localizada no bairro Bento Ferreira. Há duas semanas os trabalhadores reivindicam o pagamento dos salários e outros benefícios, que estão atrasados há três meses.
Rodoviários realizam protesto em frente à prefeitura de Vitória
Por mais um dia, Vitória amanheceu sem a presença dos coletivos da empresa nas ruas. Esta foi uma das ações adotadas pelos colaboradores e agora os manifestantes tentam pressionar a prefeitura em busca das quitações das remunerações.

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Nos últimos dias, motoristas e cobradores caminharam por ruas e avenidas da Capital para chamar a atenção dos administradores e da população para os problemas que a categoria atravessa.
Os grevistas pedem a liberação de um recurso debatido em uma audiência recente mediada pela Justiça do Trabalho, além de uma proposta do Ministério Público do Trabalho, que sugeria que a prefeitura realizasse a compra antecipada de vales-transportes dos servidores públicos, e que essa verba fosse direcionada à Viação Tabuazeiro para o pagamento dos funcionários.
Essa antecipação é um dos pontos da proposta aceita pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) para encerrar a paralisação. A categoria alega, contudo, que apenas a compra dos bilhetes por parte da administração pública não seria suficiente para cobrir os débitos com os salários atrasados. Enquanto o impasse permanece, os grevistas não pretendem retornar ao trabalho.
A categoria alega, contudo, que apenas a compra dos bilhetes por parte da administração pública não seria suficiente para cobrir os débitos com os salários atrasados. Enquanto o impasse permanece, os grevistas não pretendem retornar ao trabalho.

DECISÃO JUDICIAL

Sem os ônibus nas ruas, a categoria descumpre uma decisão judicial para que pelo menos 30% da frota da Viação Tabuazeiro circule pela capital capixaba, o que foi lamentado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes).
O Setpes salientou que a compra dos vales-transportes por parte da administração pública está condicionada ao retorno ao trabalho e o cumprimento da determinação da Justiça para que 30% dos coletivos voltem às atividades.
Já a Secretaria Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que a Procuradoria Municipal está avaliando a legalidade e a forma correta para realizar a compra antecipada dos benefícios.
Nesse cenário, o transporte público na cidade é operado apenas pelas empresas Unimar e Grande Vitória. Nessas os trabalhadores estão com os vencimentos em dia.

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