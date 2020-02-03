Protesto pede paz no trânsito e interdita Leste-Oeste, em Cariacica

Protesto na Rodovia Leste Oeste Crédito: Internauta

Um protesto com cerca de 10 pessoas, que colocaram fogo em pneus, interditou duas vias da Rodovia Leste-Oeste por volta das 18h desta segunda-feira (03), na altura de Parque Gramado, em Cariacica. De acordo com informações da Polícia Militar, o ato reivindica paz no trânsito.

O ACIDENTE

Um casal morreu na tarde deste sábado (01), em um acidente de trânsito no bairro Santa Fé, em Cariacica. A batida aconteceu por volta das 14h, entre uma caminhonete e a motocicleta na qual estavam as vítimas, identificadas como Lucilene Gomes e Leandro Silvestre, de 45 e 19 anos, respectivamente.

No vídeo é possível ver o momento exato do acidente. A caminhonete passa no cruzamento e, em seguida, é atingida na lateral direita pela moto que vinha pela rua principal do bairro. Por causa da força do impacto, os dois caem da moto. Pessoas que estavam próximas se dirigem rapidamente para lá, assustadas.