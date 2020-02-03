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Parque Gramado

Protesto pede paz no trânsito e interdita Leste-Oeste, em Cariacica

Segundo a Secretaria de Defesa Social do município, o protesto é pacífico e faz menção ao acidente que resultou em duas vítimas fatais no último sábado (01), no bairro Santa Fé, envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 20:13
Protesto na Rodovia Leste Oeste Crédito: Internauta
Um protesto com cerca de 10 pessoas, que colocaram fogo em pneus, interditou duas vias da Rodovia Leste-Oeste por volta das 18h desta segunda-feira (03), na altura de Parque Gramado, em Cariacica. De acordo com informações da Polícia Militar, o ato reivindica paz no trânsito.
Segundo a Secretaria de Defesa Social do município, o protesto é pacífico e faz menção ao acidente que resultou em duas vítimas fatais no último sábado (01), no bairro Santa Fé, envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta.

O ACIDENTE

Um casal morreu na tarde deste sábado (01), em um acidente de trânsito no bairro Santa Fé, em Cariacica. A batida aconteceu por volta das 14h, entre uma caminhonete e a motocicleta na qual estavam as vítimas, identificadas como Lucilene Gomes e Leandro Silvestre, de 45 e 19 anos, respectivamente.
No vídeo é possível ver o momento exato do acidente. A caminhonete passa no cruzamento e, em seguida, é atingida na lateral direita pela moto que vinha pela rua principal do bairro. Por causa da força do impacto, os dois caem da moto. Pessoas que estavam próximas se dirigem rapidamente para lá, assustadas.
De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, o casal não resistiu e morreu ainda no local. Logo após o acidente, o motorista do carro teria tentado fugir, mas foi contido por populares, até a chegada dos policiais militares. 

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