Protesto e obras complicam trânsito em Vitória

Por volta das 12h30, entidades ligadas às polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros realizaram um protesto na região da Enseada do Suá. Elas pedem reajuste salarial. O ato foi finalizado por volta das 14 horas, próximo à praça de pedágio da Terceira Ponte, região onde o trânsito também ficou complicado.