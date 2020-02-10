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Lentidão

Protesto e obras complicam trânsito em Vitória

A tarde de segunda-feira (10) começou complicada para motoristas na Capital

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 15:31
Avenidas da capital apresentam lentidão no início da tarde desta segunda (10) Crédito: Reprodução
A semana começa com trânsito intenso em algumas regiões da capital do Espírito Santo. Reta da Penha, Avenida Vitória e a descida da Terceira Ponte (sentido Vila Velha-Vitória) apresentam lentidão no trânsito no início da tarde desta segunda-feira (10). De acordo com a Guarda municipal do município, não há registros de acidentes. Obras na Avenida Vitória e protesto de entidades ligadas à Segurança Pública podem ter contribuído para o trânsito ruim na Capital. 
Por volta das 12h30, entidades ligadas às polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros realizaram um protesto na região da Enseada do Suá.  Elas pedem reajuste salarial. O ato foi finalizado por volta das 14 horas, próximo à praça de pedágio da Terceira Ponte, região onde o trânsito também ficou complicado.
> TEMPO REAL | Acompanhe como está o trânsito
Entidades ligadas à Segurança Pública fazem protesto próximo à praça do pedágio Crédito: Vitor Jubini

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