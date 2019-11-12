Protesto complica o trânsito na Rodovia Norte Sul na Serra

Um novo protesto de terceirizados da Vale, na Rodovia Norte Sul, próximo ao Terminal de Carapina, na Serra, interditou o trânsito no sentido Laranjeiras e deixou o trânsito com lentidão no sentido Vitória, segundo informações da CBN Vitória. No momento, segundo a Guarda Municipal da Serra, o trânsito na Rodovia Norte Sul, começou a fluir no sentido Laranjeiras. E no sentido Vitória, o trânsito continua com lentidão.
Além do protesto, outro fator piora a situação. De acordo com um morador da Serra, muitos semáforos estão sem funcionar na Norte Sul e na região de Jardim Limoeiro. O trânsito segue lento em Laranjeiras, Valparaíso, Jardim Limoeiro e São Diogo.