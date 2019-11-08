Poste pega fogo, interdita trânsito e provoca falta de energia no Centro

Um poste pegou fogo e, por conta disso, o trânsito está interditado nos acessos à Rua Josué Prado, no Centro de Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o trecho seguirá interditado até que a EDP, que já foi acionada e ainda não chegou ao local, confirme que não há risco de incêndio ou de queda da fiação.
ATUALIZAÇÃO: Uma equipe da EDP chegou ao local por volta das 9h25 e o trânsito foi liberado às 9h40.
Segundo um agente da Guarda, a estrutura ficou pegando fogo por cerca de 40 minutos. Por precaução, os acessos a via foram interditados. Por conta do incêndio, faltou energia em algumas lojas da Avenida Princesa Isabel. Na Rua José Prado, algumas lojas estão sem internet. Também há relatos de falta de energia em residências na Cidade Alta.