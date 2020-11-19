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Ponte entre Espírito Santo e Rio de Janeiro será interditada para obras

A interdição na Ponte da Amizade, que fica entre Presidente Kennedy e São Francisco de Itabapoana, começou nesta segunda-feira (23)

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 20:33
Ponte da Amizade, em 2012, passou por reparos
Ponte da Amizade já passou por reparos em 2012 Crédito: Sara Moreira
Por conta de problemas estruturais, a ponte que liga a ES-060, no município de Presidente Kennedy, à RJ-224, na cidade de São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro, ficará interditada para reforma a partir desta segunda-feira (23). O serviço será feito pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES).
As obras serão realizadas no encabeçamento da Ponte da Amizade sobre o Rio Itabapoana, que fica na divisa entre os Estados. As opções para os motoristas que normalmente passam pelo local é a BR-101. A previsão de conclusão é de no máximo de 30 dias, segundo o DER-ES, mas os trabalhos podem ser finalizados antes.
Em função dos problemas na ponte, atualmente apenas veículos com até 15 toneladas são autorizados a passar no local. A medida de segurança gerou protestos. Em setembro deste ano, motoristas que transportam cana-de-açúcar do Rio para o Espírito Santo foram barrados e fizeram uma manifestação no local.

Atualização

23/11/2020 - 10:47
Nesta segunda-feira (23), O DER informou que a interdição está transcorrendo de modo parcial, já que apenas ambulâncias ou pessoas desavisadas em veículos de passeio aguardam até ter passagem segura. Anteriormente, o DER havia informado que a ponte seria fechada, como estava nesta matéria. Por motivos de segurança e para dar continuidade à obra, o DER reforça o pedido para que a ponte não seja utilizada.

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