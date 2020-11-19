Ponte entre Espírito Santo e Rio de Janeiro será interditada para obras

Nesta segunda-feira (23), O DER informou que a interdição está transcorrendo de modo parcial, já que apenas ambulâncias ou pessoas desavisadas em veículos de passeio aguardam até ter passagem segura. Anteriormente, o DER havia informado que a ponte seria fechada, como estava nesta matéria. Por motivos de segurança e para dar continuidade à obra, o DER reforça o pedido para que a ponte não seja utilizada.