Ônibus, ambulância e carro se envolvem em acidente na ES 010, na Serra

Uma ambulância, um ônibus do Transcol e um veículo de passeio colidiram na ES 010, em Nova Almeida, na Serra, na manhã deste sábado (12). A Polícia Militar afirmou que o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para realizar o atendimento da ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete pessoas foram socorridas, sendo que o condutor de um dos veículos estava preso entre as ferragens.
A ambulância transportava dois pacientes que seguiam de Fundão para fazer hemodiálise na Grande Vitória. Já o ônibus havia saído de Praia Grande e trafegava no sentido do Terminal de Jacaraípe. A ambulância tentou ultrapassar o coletivo e bateu no veículo de passeio. No local do acidente, a faixa é contínua, ou seja, as ultrapassagens são proibidas.
O Corpo de Bombeiros afirmou que as vítimas foram atendidas pela equipe de resgate da corporação e pelo Samu no local. Não houve nenhum óbito e os nomes das pessoas socorridas não foram divulgados.