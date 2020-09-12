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Em Nova Almeida

Ônibus, ambulância e carro se envolvem em acidente na ES 010, na Serra

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete vítimas foram socorridas. O condutor de um dos veículos estava preso entre ferragens

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 10:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2020 às 10:58
As imagens mostram o resultado da colisão entre um coletivo do Transcol, uma ambulância e um veículo de passeio na ES 010, na Serra
O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência da ES 010, na Serra Crédito: Internauta
Uma ambulância, um ônibus do Transcol e um veículo de passeio colidiram na ES 010, em Nova Almeida, na Serra, na manhã deste sábado (12). A Polícia Militar afirmou que o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para realizar o atendimento da ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete pessoas foram socorridas, sendo que o condutor de um dos veículos estava preso entre as ferragens.
A ambulância transportava dois pacientes que seguiam de Fundão para fazer hemodiálise na Grande Vitória. Já o ônibus havia saído de Praia Grande e trafegava no sentido do Terminal de Jacaraípe. A ambulância tentou ultrapassar o coletivo e bateu no veículo de passeio. No local do acidente, a faixa é contínua, ou seja, as ultrapassagens são proibidas. 
O Corpo de Bombeiros afirmou que as vítimas foram atendidas pela equipe de resgate da corporação e pelo Samu no local. Não houve nenhum óbito e os nomes das pessoas socorridas não foram divulgados.
As imagens mostram o resultado da colisão entre um coletivo do Transcol, uma ambulância e um veículo de passeio na ES 010, na Serra
Um ônibus, uma ambulância e um veículo de passeio se envolveram no acidente de Nova Almeida Crédito: Internauta

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