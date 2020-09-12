Ônibus, ambulância e carro se envolvem em acidente na ES 010, na Serra

A ambulância transportava dois pacientes que seguiam de Fundão para fazer hemodiálise na Grande Vitória. Já o ônibus havia saído de Praia Grande e trafegava no sentido do Terminal de Jacaraípe. A ambulância tentou ultrapassar o coletivo e bateu no veículo de passeio. No local do acidente, a faixa é contínua, ou seja, as ultrapassagens são proibidas.