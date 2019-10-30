Obras na Leitão da Silva congestionam trânsito em Vitória

Motoristas que trafegam pela Capital na noite desta quarta-feira (30) enfrentam um verdadeiro teste de paciência.
Devido às obras na Avenida Leitão da Silva, o trânsito no cruzamento com a Cezar Hilal está em apenas uma faixa, o que está gerando um longo congestionamento na região. Os reflexos são sentidos principalmente nas avenidas Vitória, Reta da Penha e Rio Branco.
De acordo com a Guarda Municipal, a lentidão é ainda maior por causa do horário de pico. Não foi registrada nenhuma ocorrência de acidente na região.