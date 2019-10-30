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Congestionamento

Obras na Leitão da Silva congestionam trânsito em Vitória

A lentidão é ainda maior devido ao horário de pico. Não foi registrada nenhuma ocorrência de acidente na região

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 18:41
Obras na Leitão da Silva Crédito: Rodrigo Gavini
Motoristas que trafegam pela Capital na noite desta quarta-feira (30) enfrentam um verdadeiro teste de paciência.
Devido às obras na Avenida Leitão da Silva, o trânsito no cruzamento com a Cezar Hilal  está em apenas uma faixa, o que está gerando um longo congestionamento  na região. Os reflexos  são sentidos principalmente nas avenidas Vitória, Reta da Penha e Rio Branco. 
De acordo com a Guarda Municipal, a lentidão é ainda maior por causa do horário de pico. Não foi registrada nenhuma ocorrência de acidente na região.
> Acidente grave deixa mortos e feridos na Avenida Dante Michelini, em Vitória

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