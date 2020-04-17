Obras de reparo interrompem duas pistas da BR 262 no ES

Obras na BR 262 causaram lentidão no trânsito nesta sexta-feira (17), na altura do quilômetro 36, próximo ao restaurante Vista Linda, em Domingos Martins. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, as obras são de retirada de pedras que podem deslizar em decorrência das chuvas.

A PRF também informou que a rodovia fica fechada por meia hora enquanto as pedras são retiradas. Depois, ocorre a limpeza da pista e o tráfego é liberado. Depois de mais meia hora, a pista é interrompida novamente para continuar a retirada das pedras.