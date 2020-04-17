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Trânsito

Obras de reparo interrompem duas pistas da BR 262 no ES

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as obras servem para retirada de pedras que correm risco de deslizamento na rodovia, em Domingos Martins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 18:02

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 18:02

Obras interromperam a BR 262 nesta sexta-feira (17)
Obras interromperam a BR 262 nesta sexta-feira (17) Crédito: Luiz Perim
Obras na BR 262 causaram lentidão no trânsito nesta sexta-feira (17), na altura do quilômetro 36, próximo ao restaurante Vista Linda, em Domingos Martins. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, as obras são de retirada de pedras que podem deslizar em decorrência das chuvas. 
A PRF também informou que a rodovia fica fechada por meia hora enquanto as pedras são retiradas. Depois, ocorre a limpeza da pista e o tráfego é liberado. Depois de mais meia hora, a pista é interrompida novamente para continuar a retirada das pedras. 

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