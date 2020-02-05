Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Manutenção

Obras de recuperação do asfalto têm início na Reta da Penha, em Vitória

De acordo com a Prefeitura, a manutenção do asfalto é necessária após as fortes chuvas do mês de janeiro e também devido ao pavimento antigo do local

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 21:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 21:09
Avenida Reta da Penha recebe manutenção no asfalto Crédito: Divulgação | PMV
A Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, passou a receber intervenções no asfalto desde a noite de segunda-feira (03), em obras que serão executadas durante a noite e início da madrugada. Os trabalhos, realizados pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), são acompanhados pela Guarda Municipal.
De acordo com a Prefeitura, a manutenção do asfalto é necessária após as fortes chuvas do mês de janeiro e também devido ao pavimento antigo presente no local. A fresagem, como é chamado o procedimento, será realizada em alguns pontos onde há ondulações e desnível da via.
Após remoção do asfalto, será colocada uma nova camada para nivelar a avenida. Outras vias da capital também receberão melhorias neste sentido.
A prefeitura de Vitória foi acionada pela Reportagem, mas até o momento da publicação desta matéria, ainda não informou qual a previsão de conclusão da obra, bem como quais outras vias serão recuperadas.

Veja Também

Sérgio Sá: o vice-prefeito espremido entre Luciano e Casagrande

Após exonerar secretário de Obras, Prefeitura de Vitória demite servidores

Prefeitura de Vitória vai fazer controle de bebidas e som em blocos clandestinos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE
Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados