Obras de recuperação do asfalto têm início na Reta da Penha, em Vitória

Avenida Reta da Penha recebe manutenção no asfalto Crédito: Divulgação | PMV

A Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, passou a receber intervenções no asfalto desde a noite de segunda-feira (03), em obras que serão executadas durante a noite e início da madrugada. Os trabalhos, realizados pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), são acompanhados pela Guarda Municipal.

De acordo com a Prefeitura, a manutenção do asfalto é necessária após as fortes chuvas do mês de janeiro e também devido ao pavimento antigo presente no local. A fresagem, como é chamado o procedimento, será realizada em alguns pontos onde há ondulações e desnível da via.

Após remoção do asfalto, será colocada uma nova camada para nivelar a avenida. Outras vias da capital também receberão melhorias neste sentido.