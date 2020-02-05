Obras de recuperação do asfalto têm início na Reta da Penha, em Vitória

A Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória, passou a receber intervenções no asfalto desde a noite de segunda-feira (03), em obras que serão executadas durante a noite e início da madrugada. Os trabalhos, realizados pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), são acompanhados pela Guarda Municipal.
De acordo com a Prefeitura, a manutenção do asfalto é necessária após as fortes chuvas do mês de janeiro e também devido ao pavimento antigo presente no local. A fresagem, como é chamado o procedimento, será realizada em alguns pontos onde há ondulações e desnível da via.
Após remoção do asfalto, será colocada uma nova camada para nivelar a avenida. Outras vias da capital também receberão melhorias neste sentido.
A prefeitura de Vitória foi acionada pela Reportagem, mas até o momento da publicação desta matéria, ainda não informou qual a previsão de conclusão da obra, bem como quais outras vias serão recuperadas.