Obras de melhorias deixam a BR 101 com trechos em 'pare e siga' no ES

Devido a obras de duplicação e para melhorias da BR-101, a rodovia apresenta trechos em sistema de pare e siga nas regiões da Grande Vitória e Sul do Espírito Santo nesta terça-feira (20). As pistas com retenção estão em pontos que passam por recuperação do pavimento e manutenção. Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, a previsão é que os trabalhos, sejam concluídos no final da tarde, podendo ocorrer alterações no horário dependendo das condições dos locais.
Em Viana, por volta das 16h motoristas enfrentaram um longo engarrafamento na BR 101, sentido Cariacica, após o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a Eco101, intervenções foram realizadas no local para garantir as boas condições do pavimento, melhor tráfego e segurança aos motoristas que passam pela rodovia.
Na região Sul do Estado, as obras que envolvem desde serviços de duplicação até manutenção e restauração da BR-101 foram registradas ao longo da rodovia, nos trechos a seguir:
- Km 385 - Rio Novo do Sul
- Km 404 - Itapemirim
- Km 427 - Atílio Vivácqua
- Km 443 -Mimoso do Sul.
A Eco101 ressaltou ainda que sempre busca minimizar os impactos causados e que conta com compreensão e colaboração da população para que a intervenção transcorra em seu curso natural e seja finalizada no menor prazo possível.